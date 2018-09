Motomondiale | GP Aragon 2018 | programma | orari e tv delle gare di oggi

oasport

: MOTOGP ARAGON - La terza pole di fila di Jorge Lorenzo aumenta il rammarico per quello che poteva essere e non sarà… - corsedimoto : MOTOGP ARAGON - La terza pole di fila di Jorge Lorenzo aumenta il rammarico per quello che poteva essere e non sarà… - corsedimoto : MOTOGP ARAGON - Le gare passano, i risultati Aprilia non si vedono: Aleix Espargaro partità in quinta fila, la vigi… - TuttoMotoriWeb : #MotoGP #Aragon #Dovizioso: 'In gara sarà lotta con #Lorenzo e #Marquez' -

(Di domenica 23 settembre 2018)sarà il tempo del GP di, quattordicesima prova del Mondialedi MotoGP. Una gara molto attesa quella che si terrà in Spagna dove è prevedibile il confronto tra la Ducati e la Honda. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono pronti a sfidare Marc Marquez per contendergli il successo di tappa ed allunla serie positiva della Rossa, dopo la pausa estiva. Per Valentino Rossi e la Yamaha, invece, si prospetta una corsa molto difficile: la M1 non riesce a rendere con il poco grip presente in pista e fatica quindi a sfruttare le gomme. Un altro GP di sofferenza per il “Dottore”? La domenica del Gran Premio disarà trasmessa in diretta ed esclusiva da SkySport, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) mentre su TV8 saranno previste replichedi tutte e tre le classi. Sarà possibile seguire la giornata anche in streaming per ...