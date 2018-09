MotoGp – Valentino Rossi ottavo ad Aragon | l’accoglienza ai box è calorosa VIDEO

MotoGp - GP Aragon - Valentino Rossi : 'Modifiche inutili - situazione preoccupante' : Partito dalla 17posizione, Valentino Rossi ha chiuso il GP di Aragon all'ottavo posto. Ecco le sue sensazioni a fine gara: "Ieri è stata la giornata più difficile del weekend. Abbiamo fatto alcune ...

MotoGp - Valentino Rossi sconsolato : “purtroppo la Yamaha è questa - lo diciamo ormai da un anno” : Ottava posizione per Valentino Rossi al termine del Gp di Aragon, un risultato positivo per il Dottore calcolando il diciassettesimo posto sulla griglia Un ottavo posto che non può far sorridere, un piazzamento tutto sommato positivo però per il pilota della Yamaha vista la diciassettesima posizione di partenza. AFP/LaPresse Una gara in rimonta, completata con l’ingresso in top ten che permette al pesarese di chiudere davanti a tutte ...

MotoGp – Iannone terzo ad Aragon : il gesto di Valentino Rossi nel ‘giro d’onore’ [VIDEO] : Valentino Rossi si congratula con Andrea Iannone per il suo terzo posto al Gp di Aragon: ecco il gesto del Dottore al Motorland Un weekend eccezionale per Andrea Iannone: il campione di Vasto, nelle prime pagine di tutti i giornali di gossip per il suo addio a Belen Rodriguez, adesso riesce a far parlare nuovamente di sè per le sue prestazioni in pista. Fantastico terzo posto, infatti, al Gp di Aragon per il pilota italiano della Suzuki, ...

MotoGp - Valentino Rossi non si monta la testa : 'warm up positivo - ma sarà dura! Ecco perchè' : ... ma dopo qualche giro il passo non è fantastico, devo rallentare troppo, sarà dura, ci proviamo, daremo il massimo ', ha affermato il nove volte campione del mondo ai microfoni Sky dal muretto in ...

MotoGp – Valentino Rossi non si monta la testa : “warm up positivo - ma sarà dura! Ecco perchè” : Le parole di Valentino Rossi dal muretto: il Dottore commenta le sensazioni positive del warm up del Gp di Aragon Se nel weekend di gara del Gp di San Marino i piloti Yamaha hanno riscontrato i primi problemi nel warm up della domenica, questa volta, ad Aragon, sembra che il warm up abbia dato finalmente sensazioni positive a Valentino Rossi e Maverick Vinales, risollevandoli dopo due giornate di prove complicatissime. AFP/LaPresse I due ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : risultati e classifica warm up. Iannone il migliore - Dovizioso secondo e convincente. Caduta per Marquez - Valentino Rossi in ripresa? : E’ stato Andrea Iannone (Suzuki) il migliore del warm up del GP d’Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il pilota di Vasto, sfruttando due soft nuove, ha ottenuto il crono di 1’47″888, rendendosi protagonista anche di una scivolata in chiusura del turno, alla curva-2, fortunatamente senza conseguenze per lui. Alle spalle di Iannone due dei grandi favoriti per la gara odierna. Andrea Dovizioso ...

MotoGp – Warm Up Gp Aragon : Iannone primo con caduta - Valentino Rossi in ripresa [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nel Warm up del Gp di Aragon, Valentino Rossi torna tra i migliori Ultimi giri in pista per i piloti della MotoGp prima della gara di questo pomeriggio sul circuito di Motorland. E’ appena terminato il Warm up del Gp di Aragon, durante il quale i campioni della categoria regina hanno messo a punto gli ultimi dettagli in vista della sfida di pomeriggio. E’ Andrea Iannone, nonostante una caduta sul ...

MotoGp - Meregalli demolisce Valentino Rossi : “in questa pessima qualifica ci ha messo del suo” : Il team manager della Yamaha non ha risparmiato critiche feroci a Valentino Rossi, accusandolo di averci messo del suo nella pessima qualifica di Aragon La peggiore qualifica della sua storia in classe regina, Valentino Rossi partirà diciassettesimo sulla griglia del Gp d’Aragon, una posizione davvero pessima che lo esclude dalla lotta per le posizioni di vertice. AFP/LaPresse Se i problemi della Yamaha sono ormai conclamati, anche ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / Gp Aragon 2018 : disastro Yamaha - Valentino Rossi solo 18°! : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Aragon 2018: la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:27:00 GMT)

MotoGp - GP Aragon 2018 : Morbidelli e Vinales penalizzati in griglia - ostacolato Smith. Valentino Rossi risale : Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono stati penalizzati per aver commesso delle infrazioni durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti verranno retrocessi rispettivamente di tre e sei caselle sulla griglia di partenza della gara di domani per aver ostacolato Bradley Smith durante la Q1. Lo spagnolo della Yamaha scatterà dunque in 14^ piazza mentre il pilota italiano scivola in 19^ posizione, ...

MotoGp – Il realismo di Valentino Rossi è allarmante : un pizzico di ironia nello sfogo del Dottore ad Aragon : Valentino Rossi ed il catastrofico sabato di qualifiche del Gp di Aragon: le dure parole del Dottore non fanno ben sperare per il futuro del team Dopo la domenica di gara di Misano la Yamaha non è più riuscita a trovare le sensazioni positive avute durante le prove libere del Gp di San Marino. Un weekend deludente, adesso ad Aragon, dove i due piloti del team di Iwata hanno dovuto disputare la Q1, questo pomeriggio, poichè non sono ...

MotoGp – Lorenzo in pole - Valentino Rossi in crisi : la griglia di partenza del Gp di Aragon : Jorge Lorenzo in pole position: doppietta Ducati nelle qualifiche del Gp di Aragon, la griglia di partenza Terza doppietta consecutiva per la Ducati in qualifica: dopo Silverstone e Misano, anche al Gp di Aragon sono due Desmosedici ad aprire la griglia di partenza. Un fantastico Jorge Lorenzo ha conquistato una pole position da urlo, beffando sul finale il suo compagno di squadra, Andrea Dovizioso, per soli 14 decimi. Chiude la prima fila ...

