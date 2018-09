MotoGp - operazione perfettamente riuscita per Pol Espargaro : l’obiettivo è rientrare in Thailandia : Il pilota spagnolo si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo la frattura della clavicola sinistra, rimediata ad Aragon durante la terza sessione di libere E’ perfettamente riuscita l’ operazione a cui si è sottoposto Pol Espargaro , protagonista di un incidente nel corso della terza sessione di prove libere sul circuito di Aragon. Il pilota spagnolo ha riportato la frattura della clavicola sinistra, che ha richiesto ...

MotoGp – Tito Rabat già in piedi : le prime FOTO dall’ospedale dopo l’operazione : Le prime immagini di Tito Rabat dopo l’intervento all’ospedale di Coventry per la tripla frattura alla gamba riportata dopo un brutto incidente a Silverston Un sabato amaro, amarissimo, quello di Silverstone, che Tito Rabat dimenticherà molto difficilmente. Lo spagnolo della Real Avintia è stato protagonista di una caduta durante le Fp4 del Gp della Gran Bretagna: scivolato in curva 7, dove, a causa delle buche e ...

MotoGp – Pol Espargaro evita l’operazione alla clavicola - ma niente Gp d’Austria per il pilota della Ktm : Il pilota spagnolo non verrà operato alla clavicola, ma salterà comunque il prossimo Gp d’Austria di MotoGp Pol Espargaro non sarà sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, in programma il prossimo week-end sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota della Ktm non ha infatti smaltito le conseguenze dell’incidente che lo ha visto protagonista a Brno, nel corso del warm up pre-gara. I test medici svolti presso ...