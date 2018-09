MotoGp | Meregalli demolisce Valentino Rossi | “in questa pessima qualifica ci ha messo del

MotoGp – Meregalli e il sabato di qualifiche Yamaha : “nessuno voleva tirare - Valentino ne ha pagato le conseguenze” : Maio Meregalli analizza la Q1 di Vinales e Rossi: le parole del team director Yamaha Un sabato complicato in casa Yamaha, così come tutto il weekend del Gp di Aragon: Vinales e Valentino Rossi non sono riusciti ad accedere direttamente alla Q2 della gara spagnola e sono dunque dovuti passare dalla prima fase delle qualifiche. Maverick Vinales, dopo una serie di modifiche effettuate sulla sua moto durante le Fp4, è riuscito a chiudere la Q1 ...

MotoGp - Gp Aragon : Meregalli - Yamaha - - 'Dobbiamo ancora capire i problemi di Misano' [VIDEO] : ... e questo potrebbe provocare un calo di grip che influenza maggiormente la Yamaha rispetto alle altre case, come raccontato da Maio Meregalli, Team Principal di Yamaha, ai microfoni di Sky Sport. Da ...

MotoGp – La Yamaha brancola nel buio - Meregalli : La Yamaha a caccia di soluzioni ad Aragon: il team di Iwata non ha ancora chiari i motivi che hanno impedito a Rossi e Vinales di disputare una buona gara a Misano E’ iniziata la prima sessione di prove libere del Gp di Aragon: i piloti della MotoGp sono in pista per lavorare sodo in vista della gara di domenica sul circuito spagnolo, valida per il 14° appuntamento della stagione 2018. La Yamaha sta ancora faticando per risolvere i ...

MotoGp – Warm up di Misano allarmante per la Yamaha : le parole deluse di Maio Meregalli : Maio Meregalli commenta il deludente Warm up dei piloti Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: le parole del team director della squadra di Iwata Warm up deludente ed allarmante in casa Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno chiuso rispettivamente in settima e undicesima posizione, non rispettando le aspettative del team dopo le positive qualifiche di ieri del Gp di San Marino e della ...

MotoGp – Lavoro di comparazione rimandato per Valentino Rossi a Misano - Meregalli spiega : “c’è stato un problema” : Maio Meregalli, i primi problemi di Valentino Rossi nelle Fp1 a Misano e il progresso della Yamaha La Yamaha arriva sul circuito di Misano motivata e carica, a caccia di un buon risultato che riscatti il loro lungo periodo complicato. Piloti della MotoGp finalmente in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Le Fp1 sono iniziate però con un problema di troppo per Valentino Rossi che gli ha ...

MotoGp – La Yamaha pronta per Silverstone : le parole di Meregalli alla vigilia del Gp della Gran Bretagna : Maio Meragalli svela lo spirito col quale la Yamaha arriva a Silverstone: le parole del team director alla vigilia del Gp di Gran Bretagna Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp della Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

MotoGp - Meregalli a lavoro dopo l’Austria : “ci concentreremo sui test di Misano” : Maio Meregalli commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring dalle Yamaha: le parole del Team Director della scuderia giapponese dopo il Gp d’Austria dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera ...

MotoGp – La rivelazione di Meregalli è sorprendente : “gli ingegneri giapponesi pensavano che…” : Maio Meregalli e le scuse dei giapponesi della Yamaha ai piloti: le parole del team director sono sincere e sorprendenti Colpo di scena in casa Yamaha: il project leader Tsuya ha pubblicamente chiesto scusa ai piloti Rossi e Vinales dopo le disastrose qualifiche di oggi al Red Bull Ring. Il Team di Iwata ha voluto in qualche modo alleggerire i piloti da responsabilità che non gli appartengono, facendo un mea culpa importante, ma senza ...

MotoGp – La Yamaha pronta per il Gp d’Austria : l’analisi di Maio Meregalli : Maio Meregalli positivo e fiducioso alla vigilia del Gp d’Austria: le sensazioni del Team Manager Yamaha in vista della gara di domenica al Red Bull Ring Tutto pronto al Red Bull Ring per l’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo pochi giorni dal Gp della Repubblica Ceca e i test di Brno, i piloti tornano in pista per il Gp d’Austria. La Yamaha si prepara dunque a disputare una gara non proprio nelle ...

MotoGp – Meregalli : Maio Meregalli positivo e fiducioso alla vigilia del Gp d’Austria: le sensazioni del Team Manager Yamaha in vista della gara di domenica al Red Bull Ring Tutto pronto al Red Bull Ring per l’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo pochi giorni dal Gp della Repubblica Ceca e i test di Brno, i piloti tornano in pista per il Gp d’Austria. La Yamaha si prepara dunque a disputare una gara non proprio nelle ...

MotoGp - Meregalli dà istruzioni ai suoi piloti per Brno : “dare il massimo sin dalla prima sessione prove” : Si riparte da Brno, Maio Meregalli e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane del campionato ed in vista del prossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di ...

MotoGp Yamaha - Meregalli : «Abbiamo sempre lavorato duramente» : TORINO - La vittoria manca ormai da più di un anno in casa Yamaha, ma ultimamente sembra che le cose siano migliorate, visto che i due piloti sono riusciti a trovare il podio con continuità e al ...

MotoGp Yamaha - Meregalli : «Bisogna mettere pressione a Marquez» : ROMA - Alla Yamaha la vittoria manca ormai da più di un anno, ma ultimamente sembra che le cose siano migliorate, visto che i due piloti sono riusciti a trovare il podio con continuità e al ...