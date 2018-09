MotoGp – Marquez nuovamente a terra ad Aragon | caduta per Marc nel warm up VIDEO

sportfair

(Di domenica 23 settembre 2018) Warm up soddisfacente per Andrea Iannone ad Aragon: il campione di Vasto ha segnato il miglior tempo, nonostante una caduta, lasciandosi alle spalle Dovizioso e Marquez. Anche lo spagnolo della Honda, attuale leader della classifica piloti, è stato protagonista di una scivolata. Dopo la caduta di ieri nelle prove libere, Marquez è finito a terra, cercando il limite. Un segnale in più per lo spagnolo per non rischiare troppo in gara oggi pomeriggio.