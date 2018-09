MotoGP | Marc Marquez | il re di Aragon | vittoria e allungo in classifica su Dovizioso

MotoGP - Pagelle GP Aragon 2018 : per Marc Marquez doppio successo - Dovizioso le prova tutte - Rossi fa quello che può - Lorenzo e Crutchlow male : Il Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP consacra Marc Marquez che vince davanti al pubblico spagnolo ed è sempre più vicino al titolo del Mondiale MotoGP. La gara ha visto diversi colpi di scena ed errori pesanti, con la sorpresa Suzuki e, la meno sorprendente brutta domenica delle Yamaha. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della gara del MotorLand. Pagelle GP Aragon 2018 Marc Marquez (HONDA) – VOTO 10: Il campione del mondo in ...

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : Marc Marquez vola in graduatoria generale - Dovizioso a 72 punti dallo spagnolo : Marc Marquez conquista ad Aragon (Spagna) il sesto successo stagionale, la quarta vittoria in MotoGP su questo tracciato, e si avvicina ad ampie falcate al suo settimo titolo iridato. Lo spagnolo può vantare 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo quest’oggi sulla Ducati, mentre Valentino Rossi è terzo (distante 87 punti) solo ottavo oggi e in grande difficoltà con la Yamaha. Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : uno strepitoso Marc Marquez vince davanti al proprio pubblico davanti a Dovizioso e Iannone - out Lorenzo - 8° Rossi - 10° Vinales : Voleva vincere a tutti i costi Marc Marquez (Honda) sia perchè si correva in Spagna, sia perchè era da luglio in Germania che non poteva festeggiare. Il campione del mondo in carica, quindi, centra il gradino più alto del podio del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP e, con questi 25 punti, si avvicina ormai definitivamente al suo quinto titolo iridato nella classe regina. Il Cabroncito ha avuto la meglio, dopo un bellissimo duello, ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2018 : risultato e classifica. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso ed ipoteca il Mondiale. 3° Iannone - 8° Rossi : Marc Marquez si è aggiudicato il GP di Aragon 2018 dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. La sfida si è risolta negli ultimi giri con Dovizioso che ha chiuso in seconda piazza davanti a Iannone. Discreta rimonta da parte di Valentino Rossi che ha recuperato sino all’ottava piazza. La gara ha perso uno dei favoriti alla prima curva, a causa della brutta caduta di Jorge ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Aragona : È la sua sesta vittoria in stagione: dietro di lui sono arrivati Andrea Dovizioso e Andrea Iannone The post Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Aragona appeared first on Il Post.

MotoGP - Marquez nuovamente a terra ad Aragon : caduta per Marc nel warm up [VIDEO] : Marc Marquez nuovamente a terra ad Aragon: caduta per lo spagnolo nel warm up dell'appuntamento spagnolo warm up soddisfacente per Andrea Iannone ad Aragon: il campione di Vasto ha segnato il miglior ...

MotoGP – Marquez nuovamente a terra ad Aragon : caduta per Marc nel warm up [VIDEO] : Marc Marquez nuovamente a terra ad Aragon: caduta per lo spagnolo nel warm up dell’appuntamento spagnolo warm up soddisfacente per Andrea Iannone ad Aragon: il campione di Vasto ha segnato il miglior tempo, nonostante una caduta, lasciandosi alle spalle Dovizioso e Marquez. Anche lo spagnolo della Honda, attuale leader della classifica piloti, è stato protagonista di una scivolata. Dopo la caduta di ieri nelle prove libere, Marquez è ...

MotoGP – Marquez e la scia di Dovizioso - l’ammissione di Marc ad Aragon : “vi svelo la mia strategia” : Le parole di Marc Marquez al termine delle qualifiche del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda svela la sua strategia Una qualifica in stile Moto3, oggi in pista sul circuito di Motorland, quella di MotoGp con i piloti della categoria regina a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Dopo una lunga attesa, durante la quale nessun pilota ha voluto prendere l’iniziativa per ‘trascinare’ tutti i suoi ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marc Marquez si conferma in vetta - Valentino Rossi (18°) cade ed è fuori dalla Q2 : Marc Marquez si conferma in vetta alla classifica combinata dei tempi, qualificante per la Q1 e la Q2 delle qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico, su uno dei tracciati che preferisce maggiormente, ha lavorato in questo turno prettamente in chiave gara, con gomme usate, esibendo un passo degno di nota. Una Honda performante anche per quanto fatto vedere dalla LCR di Cal Crutchlow ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Marc Marquez sfreccia nelle prove libere 2 - Dovizioso insegue. Valentino Rossi nono : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda ha stampato un roboante 1:47.382 proprio in chiusura di sessione grazie al quale è riuscito a lasciarsi alle spalle le accreditate Ducati che avevano brillato nella FP1 del mattino. Il Campione del Mondo è stato il migliore in assoluto quando si è trattato di montare la gomma soft al posteriore e ha dettato legge, ...

MotoGP - GP Aragon : curva 10 intitolata a Marc Marquez FOTO : Il circuito di Aragon ha deciso di intitolare la curva 10 della pista a Marc Marquez, che da queste parti è di casa, abitando ad appena 45 minuti di distanza dal tracciato. 'Non mi aspettavo una cosa ...

MotoGP - GP Aragon. Andrea Dovizioso : 'Il distacco da Marc Marquez? Ormai non penso più al Mondiale' : Il Motomondiale sbarca ad Aragon, una pista in cui gli spagnoli dominano Ormai da sei anni sia in qualifica sia in gara. Per stessa ammissione di Marquez, Aragon è un circuito che il pilota della ...

MotoGP Aragon - Marc Marquez : «Dobbiamo restare concentrati» : ALCANIZ - Marc Marquez detiene il record di successi sul circuito di Aragon, essendo riuscito a imporsi 4 volte al Motorland - una in Moto2 e tre in MotoGP - e infatti alla conferenza dei piloti ha ...

