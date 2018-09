MotoGp – Lussazione ma non solo | si complica il quadro di Lorenzo | le ultimissime sulle

sportfair

(Di domenica 23 settembre 2018) Oltre alla dislocazione dell’alluce,ha riportato una microfrattura al medio del piede destro che ha costretto i medici ad ingessarlo Pomeriggioto per Jorgead Aragon, il pilota della Ducati è caduto alla prima curva venendo portato al centro medico in barella. Dopo i primi esami strumentali, i medici hanno riscontrato inizialmente una dislocazione dell’alluce per poi scoprire anche una micro-frattura al medio del piede destro. Un infortunio che ha obbligato i medici ad ingessare la gamba di, che adesso dovrà rispettare dieci giorni di assoluto riposto per poi prepararsi per il Gp di Thailandia, dove la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio.L'articoloma non, siildi: lesue condizioni SPORTFAIR.