MotoGp | in Spagna Marquez vince il Gp di Aragona | scintille in pista con Dovizioso

MotoGp - in Spagna si corre il Gp di Aragona : il Motomondiale in diretta : I campioni di Moto 2, Moto 3 e MotoGp oggi sono impegnati in Spagna sul circuito di Aragon. Ecco tutti gli orari per seguire...

MotoGp - GP Aragon 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane in Spagna : Archiviato il weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, il circus del Motomondiale tornerà in pista tra due settimane in Spagna, precisamente ad Aragon. Dal 21 al 23 settembre i migliori piloti al mondo si sfideranno nella pista del MotorLand di Aragon, ubicato nella provincia di Alcañiz, che ospita il Motomondiale per la nona volta consecutiva a partire dal 2010. Il tracciato progettato dall’architetto tedesco Hermann Tilke ...