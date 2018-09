MotoGP - Gp Aragon caduta Lorenzo | E' colpa di Marquez? L' analisi di Sanchini Video

MotoGP - GP Aragon : Lorenzo-Marquez - per noi è concorso di colpa : La caduta di Jorge Lorenzo, con relativa lussazione e frattura alle dita del piede destro, ha una coda polemica che si dimena nel tardo pomeriggio in conferenza stampa. Ce l'ha con Marquez. Una volta ...

MotoGP – Vinales sconsolato dopo Aragon : “vedere gli altri che fanno bene e noi sempre peggio è difficile” : Maverick Vinales sconsolato dopo il GP di Aragon: ancora una giornata storta per la Yamaha, con lo spagnolo arrivato solo 10° Ancora una gara da dimenticare per la Yamaha. Il verdetto di Aragon vede Valentino Rossi chiudere 8° e Maverick Vinales addirittura 10° a +22 secondi dal vincitore Marquez. Tanta delusione per il pilota spagnolo, desideroso di far bene davanti al proprio pubblico. Nel post gara, Vinales è apparso quasi sconsolato al ...

MotoGP – Terribile caduta per Jorge Lorenzo ad Aragon : la sequenza dell’incredibile impatto sull’asfalto [GALLERY] : Una Terribile caduta oggi al Gp di Aragon per Jorge Lorenzo: nella gallery la foto sequenza dell’highside del maiorchino Gp di Aragon amarissimo per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di un Terribile highside, alla prima curva della gara spagnola. Il ducatista è stato immediatamente soccorso e trasportato in barella al Centro Medico, dove è emersa una lussazione dell’alluce e una microfrattura al ...

MotoGP Aragon - Lorenzo se la prende con Marquez : «Mi chieda scusa» : ALCANIZ - 'Spero solo che Marc venga a scusarsi, a sapere come sto e soprattutto che non lo faccia di nuovo' . Jorge Lorenzo se la prende con il campione del mondo dopo la caduta alla prima curva di Aragon. 'Sto male, mi sento impotente e abbastanza arrabbiato - ha dichiarato lo spagnolo della Ducati al canale della MotoGp -. L'ingresso di Marc mi ha ...

MotoGP – Belen e Iannone in crisi? L’indizio social della showgirl dopo il podio di Andrea ad Aragon [VIDEO] : Belen Rodriguez smentisce la rottura con Iannone? La storia Instagram della showgirl argentina fa scatenare il gossip Negli ultimi giorni nei giornali di gossip non si è parlato d’altro che della rottura tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Diversi rumors hanno dato per certo l’addio tra la showgirl argentina e il pilota italiano di MotoGp, ma la reazione della più grande delle sorelle Rodriguez al terzo posto di Andrea ad ...

MotoGP – Valentino Rossi ottavo ad Aragon : l’accoglienza ai box è calorosa [VIDEO] : Strette di mano, abbracci e pacche: il team Yamaha vicino a Valentino Rossi dopo l’ottavo posto al Gp di Aragon Un weekend non proprio soddisfacente, ad Aragon, per la Yamaha. Dopo due giornate di prove complicatissime, il warm up di questa mattina sembra aver dato qualche spiraglio positivo ai piloti del team di Iwata. Effettivamente, la gara di Rossi e Vinales non è stata del tutto negativa: i due piloti sono riusciti a chiudere il ...

MotoGP - GP Aragon - Valentino Rossi : 'Modifiche inutili - situazione preoccupante' : Partito dalla 17posizione, Valentino Rossi ha chiuso il GP di Aragon all'ottavo posto. Ecco le sue sensazioni a fine gara: "Ieri è stata la giornata più difficile del weekend. Abbiamo fatto alcune ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Jorge Lorenzo si è lussato l’alluce - gesso per lo spagnolo. Il referto dell’infortunio : Jorge Lorenzo è caduto alla prima curva del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, che scattava dalla pole position nella gara di casa, è stato letteralmente catapultato dalla propria moto ed è così stato vittima di un brutto incidente che ha lasciato delle conseguenze. L’highside ha fatto cadere rovinosamente il pilota della Ducati che ha colpito l’asfalto con il piede destro e, dopo i primi accertamenti, i ...

MotoGP – Iannone terzo ad Aragon : il gesto di Valentino Rossi nel ‘giro d’onore’ [VIDEO] : Valentino Rossi si congratula con Andrea Iannone per il suo terzo posto al Gp di Aragon: ecco il gesto del Dottore al Motorland Un weekend eccezionale per Andrea Iannone: il campione di Vasto, nelle prime pagine di tutti i giornali di gossip per il suo addio a Belen Rodriguez, adesso riesce a far parlare nuovamente di sè per le sue prestazioni in pista. Fantastico terzo posto, infatti, al Gp di Aragon per il pilota italiano della Suzuki, ...

MotoGP - Aragon : Marquez vince il duello con Dovizioso e mette il mondiale in cassaforte : Dovizioso ne ha approfittato prendendo il comando, mentre le due Suzuki si sono appiccicate al campione del mondo, secondo. Molto più lontano, Valentino con infinito talento ed umiltà si metteva ad ...