MotoGP | GP Aragon 2018 | Jorge Lorenzo si è lussato l’alluce | gesso per lo spagnolo Il

MotoGP - Pagelle GP Aragon 2018 : per Marc Marquez doppio successo - Dovizioso le prova tutte - Rossi fa quello che può - Lorenzo e Crutchlow male : Il Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP consacra Marc Marquez che vince davanti al pubblico spagnolo ed è sempre più vicino al titolo del Mondiale MotoGP. La gara ha visto diversi colpi di scena ed errori pesanti, con la sorpresa Suzuki e, la meno sorprendente brutta domenica delle Yamaha. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della gara del MotorLand. Pagelle GP Aragon 2018 Marc Marquez (HONDA) – VOTO 10: Il campione del mondo in ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : uno strepitoso Marc Marquez vince davanti al proprio pubblico davanti a Dovizioso e Iannone - out Lorenzo - 8° Rossi - 10° Vinales : Voleva vincere a tutti i costi Marc Marquez (Honda) sia perchè si correva in Spagna, sia perchè era da luglio in Germania che non poteva festeggiare. Il campione del mondo in carica, quindi, centra il gradino più alto del podio del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP e, con questi 25 punti, si avvicina ormai definitivamente al suo quinto titolo iridato nella classe regina. Il Cabroncito ha avuto la meglio, dopo un bellissimo duello, ...

MotoGP – I rischi di Marquez - il sorriso di Dovizioso e la sorpresa di Iannone : le parole dei primi tre del Gp di Aragon : Le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon, vinto da Marc Marquez davanti ad Andrea Dovizioso e ad un sorprendente Andrea Iannone Ad Aragon vince sempre Marc Marquez, ma che fatica avere ragione di un Andrea Dovizioso davvero duro a morire. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati guida per larghi tratti la gara spagnola, salvo venire attaccato nei giri finali dal campione del mondo che, dopo qualche giro di battaglia, si scrolla di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2018 : risultato e classifica. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso ed ipoteca il Mondiale. 3° Iannone - 8° Rossi : Marc Marquez si è aggiudicato il GP di Aragon 2018 dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. La sfida si è risolta negli ultimi giri con Dovizioso che ha chiuso in seconda piazza davanti a Iannone. Discreta rimonta da parte di Valentino Rossi che ha recuperato sino all’ottava piazza. La gara ha perso uno dei favoriti alla prima curva, a causa della brutta caduta di Jorge ...