Moto3 | GP Aragon | risultati gara Il trionfo in fuga di Jorge Martin davanti a Marco

(Di domenica 23 settembre 2018) Un capolavoro firmato dallo spagnolo. L’iberico della Honda si è imposto nel quattordicesimo round del Mondiale 2018 digrazie ad un successo in solitaria ad(Spagna). Unvero e proprio per lui che rafforza la sua leadership in graduatoria iridata nella minima cilindrata.Bezzecchi (KTM), è secondo all’arrivo (+5″984) e fa il possibile per limitare i danni, dopo la penalizzazione di 12 posizione al via, precedendo in un arrivo in volata Enea Bastianini (Honda), anch’egli arretrato in partenza, e Fabio Di Giannantonio (Honda). Pronti, via ed è subito unshow. Il padrone di casa va in, fin dalle prime curve, creando un buco incredibile nei confronti della concorrenza. Il leader del Mondiale vola via in sicurezza e, dopo poche tornate, il suo vantaggio sfiora i 4″ e, tenendo sempre un ritmo indiavolato per ...