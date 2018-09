Moto2 e Moto3 | la diretta del GP d' Aragon

Moto2-Moto3 - Test Aragon 2018 : domani si torna in pista. Programma - orari e tv : Il Motomondiale non è solo la MotoGP e le sessioni di Test particolari assegnate dal calendario non riguardano solo la classe regina. Dopo la gara di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2 e Moto3, le due cilindrate si esibiranno in una giornata di prove il 24 settembre, sempre sul tracciato iberico, per preparare i team al rush finale in vista degli ultimi 5 round iridati. Sarà un’occasione per i due grandi ...

Moto2 e Moto3 - nello Sky Racing Team arriva Vietti : ' Ogni giovane pilota che cerca di farsi strada nel mondo delle due ruote sogna di avere un supporto di questo tipo e di esordire nel Campionato in uno dei migliori Team della categoria. Dopo due ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Misano : Dopo aver festeggiato la propria ottava pole stagionale, alle 11 Jorge Martin apre il 13esimo GP stagionale guidando il gruppo in Moto3. Prima fila completata da Gabriel Rodrigo e Aron Canet. Il ...

Moto2 e Moto3 - GP Gran Bretagna. Bagnaia e Bezzechi - continua la corsa iridata : Sono la faccia dell'Italia che può sorridere e guardare al futuro con ottimismo. Pecco Bagnaia e Marco Bezzechi alimentano il sogno di un motociclismo italiano protagonista nelle classi minori. Tutt'e ...

Bezzecchi e Bagnaia - ma non solo. L'Italia riparte da Moto2 e Moto3 : Il Gran Premio d'Austria ha regalato tre gare mozzafiato, con duelli epici degni della regia di Sergio Leone: in Moto3, Marco Bezzecchi e l'eroico Jorge Martin; in Moto2 Francesco Bagnaia si inventa ...

Dalla Moto3 alla Moto2 : Marco Bezzecchi in pista l'anno prossimo con Tech3 KTM : E' ufficiale: Marco Bezzecchi fa il grande salto passando Dalla Moto3 alla Moto2. Il prossimo anno scenderà in pista nella classe di mezzo con la KTM di Tech3, come confermato ufficialmente dal pilota ...

GP Brno : in Moto2 vince Oliveira - 2° Marini - 3° Bagnaia. Trionfo di Di Giannantonio in Moto3 : LIVE 13:04 5 ago Moto2, l'ordine di arrivo 1 M. Oliveira 39:22.324 2 L. Marini +0.070 3 F. BAGNAIA +0.525 4 L. BALDASSARRI +0.745 5 X. VIERGE +3.362 6 B. BINDER +3.643 7 M. SCHROTTER +3.694 8 J. ...