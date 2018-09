Moto : furia di Lorenzo su Marquez : ANSA, - ROMA, 23 SET - "Sono impotente e arrabbiato per quello che è successo, con il sorpasso di Marquez non ho potuto affrontare la curva come avrei voluto''. Dopo il Gp di Aragon che lo ha visto ...

MotoGp – Caduta Lorenzo - Jorge è una furia! Il ducatista punta il dito contro Marquez : “colpa sua!” : Jorge Lorenzo è una furia: le accuse del maiorchino della Ducati dopo la Caduta alla prima curva del Gp di Aragon Domenica di gara amarissima per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di una brutta Caduta alla prima curva del Gp di Aragon. Il ducatista, dopo aver conquistato ieri la pole position sul circuito del Motorland, ha terminato troppo presto la sua gara ad Aragon: trasportato subito al centro medico, il ...

Recensione OPPO Find X : una vera furia Motorizzata : Abbiamo provato per voi uno smartphone superlativo, si chiama OPPO Find X e davanti ha solo schermo, mentre dietro compaiono magicamente due fotocamere con un sistema di scorrimento meccanico. Ha anche lo sblocco 3D e costa 999 Euro. Curiosi? L'articolo Recensione OPPO Find X: una vera furia motorizzata proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Ducati ‘snobbata’ a Silverstone? Tardozzi è una furia : Davide Tardozzi non nasconde la sua rabbia dopo la riunione dei piloti in safety commission alla quale non ha presenziato Andrea Dovizioso Il sabato di qualifica di ieri a Silverstone aveva preannunciato una domenica complicata, caotica e insolita. La gara di MotoGp è stata anticipata dalle 14.00 alle 12.30, a causa delle condizioni meteo avverse in Gran Bretagna, ma la pioggia non ha dato tregua e, nonostante qualche momento più ...