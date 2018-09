MONTAGNA Se il New York Times ci ricorda la lezione di Rigoni Stern

ilsussidiario

: L’eptacampione italiano del team New Generation Racing, figura nella pregiata lista dei driver ammessi alla super s… - iltornante : L’eptacampione italiano del team New Generation Racing, figura nella pregiata lista dei driver ammessi alla super s… - massionline : @PietroSpirito1 @AndreaGiuricin Non mi riferivo ai componenti... come è possibile commentare accordi con FS senza a… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Un recente reportage del "New" sulle Dolomiti esalta una bellezza che rischia per noi di passare inosservata o, peggio, strumentalizzata. RUGGERO BONTEMPI(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:09:00 GMT)/ "Eravamo immortali", la rivoluzione del '68 nelle dita di Manolo, di A. TrevissoiLETTURE/ La "luce sconosciuta" negli occhi dell'alpino, di C. Bortolozzo