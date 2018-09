Mondiali Ciclismo 2018 - la classifica della cronosquadre uomini : vince la Quick-Step Floors - 4° il Team Sky : La Quick-Step Floors ha conquistato la cronosquadre maschile ai Mondiali di Innsbruck , 62,8 km da Otztal a Innsbruck. La formazione belga, al quarto titolo iridato dopo 2012, 2013 e 2016, ha ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Quick-Step Floors sul tetto del mondo : la squadra belga trionfa nell’ultima Cronosquadre Maschile : La Quick-Step Floors conquista la vittoria nella Cronosquadre Maschile dei Mondiali di Ciclismo 2018: la squadra belga chiude davanti a Sunweb e BMC Continua la domenica di grande Ciclismo sulle strade austriache. Dopo il successo della Canyon/Sram Racing dell’azzurra Elena Cecchini nella Cronosquadre Femminile della mattina, nel pomeriggio dei Mondiali di Ciclismo 2018 tocca agli uomini affrontare i 62.1 km da Oztal a Innsbruck. ...

Calendario Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018 : date - programma - orari e tv di tutte le gare : I Mondiali 2018 di ciclismo si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 24 al 30 settembre e questa rassegna iridata è già stata ribattezzata come la più dura di tutti i tempi. Il tracciato è infatti particolarmente impegnativo, la salita da Igls da ripetersi più volte (a seconda della categoria) farà selezione in gruppo e soltanto il migliore in assoluto riuscirà a indossare la maglia arcobaleno. Questa competizione sembra essere rivolta in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : sarà Gianni Moscon il vero faro dell’Italia? Grande condizione - possibile mina vagante come alternativa a Nibali : È l’uomo del momento. Dopo la super gara dello scorso anno, dove fino a pochi chilometri dal traguardo era al comando assieme a Julian Alaphilippe in quel di Bergen, Gianni Moscon ci riprova a giocarsi il titolo iridato al Mondiale di Ciclismo su strada. Domenica 30 settembre, nella prova in linea in quel di Innsbruck, sarà uno degli uomini da tenere più d’occhio: molto probabilmente, a luci spente per togliergli un po’ di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Canyon Sram di Elena Cecchini trionfa nella cronometro a squadre. Battute Boels-Dolmans e Sunweb : La Canyon Sram Racing conquista il titolo nella cronometro a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). La formazione tedesca sale sul gradino più alto del podio con la nostra Elena Cecchini, le tedesche Lisa Klein e Trixi Worrack, le britanniche Hannah e Alice Barnes e la bielorussa Alena Amialiusik. Queste atlete hanno percorso i 54,5 km da Ötztal a Innsbruck in 1:01.46.60, imponendosi con un vantaggio di 21.90 sulla ...

Mondiali di ciclismo - il programma delle gare e il montepremi : Archiviata la stagione dei grandi giri il ciclismo è pronto agli ultimi appuntamenti di questo 2018. Domani, domenica 23 settembre, inizia ad Innsbruck la settimana dei Mondiali. L’attesa è soprattutto per la giornata finale, domenica 30, quando saranno in gara i professionisti nella prova in linea, ma anche nel resto del programma ci saranno tanti motivi di interesse e spettacolo. Si partira' con le cronosquadre per club, alla loro ultima ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Alejandro Valverde all'ultima occasione della carriera. La chance perfetta per conquistare la maglia iridata : ... lo spagnolo, su un percorso davvero durissimo, andrà alla ricerca della sua prima maglia di campione del mondo di Ciclismo su strada. Tante le volte in cui l'iberico è andato vicino al sogno iridato:...

Mondiali Ciclismo 2018 – Corridore francese scopre di essere malato : Warren Barguil prende il suo posto : Warren Barguil sui social annuncia la sua partecipazione ai Mondiali di Ciclismo 2018, il Corridore francese dedica un pensiero al ‘collega’ che non potrà esserci a causa di una malattia Warren Barguil sarà ai campionati del mondo di Innsbruck 2018. Il Corridore del Team Fortuneo-Samsic prenderà il posto di Pierre Rolland. Per il ciclista francese della Drapac Cannondal Pro Cycling Team, che fino a pochi gironi fa annunciava la ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Richie Porte dà forfait - le parole dell’australiano dopo la dolorosa decisione : Richie Porte rinuncia ai Mondiali di Ciclismo 2018, il ciclista australiano non sarà a Innsbruck insieme ai colleghi di Nazionale Una stagione davvero poco fortunata quella di Richie Porte. Il ciclista australiano, costretto al ritiro dopo la caduta al Tour de France 2018, ha disputato la Vuelta di Spagna non senza difficoltà. Il riacutizzarsi delle problematiche respiratorie avvertite durante il giro iberico ha costretto il corridore ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Simon Yates per la ciliegina sulla torta. Tracciato ideale per l’inglese. E sullo strappo finale… : Ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) Simon Yates cercherà di mettere la ciliegina sulla torta in una stagione già formidabile. Il 26enne di Bury è stato infatti la grande rivelazione di questo 2018, dimostrando in modo definitivo tutto il suo talento e riuscendo ad essere protagonista in due grandi giri. Ora il britannico punta a chiudere in bellezza, andando a caccia del titolo iridato. Yates si presenterà in Austria al top della ...

