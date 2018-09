Mondiali Ciclismo 2018 – La cronometro a squadre femminile premia la Germania | Italia

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Canyon Sram di Elena Cecchini trionfa nella cronometro a squadre. Battute Boels-Dolmans e Sunweb : La Canyon Sram Racing conquista il titolo nella cronometro a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). La formazione tedesca sale sul gradino più alto del podio con la nostra Elena Cecchini, le tedesche Lisa Klein e Trixi Worrack, le britanniche Hannah e Alice Barnes e la bielorussa Alena Amialiusik. Queste atlete hanno percorso i 54,5 km da Ötztal a Innsbruck in 1:01.46.60, imponendosi con un vantaggio di 21.90 sulla ...

Mondiali di ciclismo - il programma delle gare e il montepremi : Archiviata la stagione dei grandi giri il ciclismo è pronto agli ultimi appuntamenti di questo 2018. Domani, domenica 23 settembre, inizia ad Innsbruck la settimana dei Mondiali. L’attesa è soprattutto per la giornata finale, domenica 30, quando saranno in gara i professionisti nella prova in linea, ma anche nel resto del programma ci saranno tanti motivi di interesse e spettacolo. Si partira' con le cronosquadre per club, alla loro ultima ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Corridore francese scopre di essere malato : Warren Barguil prende il suo posto : ' Il mio primo pensiero è con Pierre Rolland, un uomo malato, che ha dovuto ritirarsi dai campionati del mondo su strada a Innsbruck in programma domenica prossima. si legge sul profilo Instagram ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Alejandro Valverde all'ultima occasione della carriera. La chance perfetta per conquistare la maglia iridata : ... lo spagnolo, su un percorso davvero durissimo, andrà alla ricerca della sua prima maglia di campione del mondo di Ciclismo su strada. Tante le volte in cui l'iberico è andato vicino al sogno iridato:...

Mondiali Ciclismo 2018 – Richie Porte dà forfait - le parole dell’australiano dopo la dolorosa decisione : Richie Porte rinuncia ai Mondiali di Ciclismo 2018, il ciclista australiano non sarà a Innsbruck insieme ai colleghi di Nazionale Una stagione davvero poco fortunata quella di Richie Porte. Il ciclista australiano, costretto al ritiro dopo la caduta al Tour de France 2018, ha disputato la Vuelta di Spagna non senza difficoltà. Il riacutizzarsi delle problematiche respiratorie avvertite durante il giro iberico ha costretto il corridore ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Simon Yates per la ciliegina sulla torta. Tracciato ideale per l’inglese. E sullo strappo finale… : Ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) Simon Yates cercherà di mettere la ciliegina sulla torta in una stagione già formidabile. Il 26enne di Bury è stato infatti la grande rivelazione di questo 2018, dimostrando in modo definitivo tutto il suo talento e riuscendo ad essere protagonista in due grandi giri. Ora il britannico punta a chiudere in bellezza, andando a caccia del titolo iridato. Yates si presenterà in Austria al top della ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali - non nasconde le sue perplessità : “sono al 90% della forma - ecco cosa mi manca” : Vincenzo Nibali e le sue sensazioni al Memorial Pantani in vista dei Mondiali di Innsbruck 2018: il ciclista italiano al 90% della forma Il Memorial Pantani ha rappresentato l’ultimo banco di prova per i ciclisti azzurri prima dei Mondiali di Innsbruck 2018 che li vedrà protagonisti. Tra questi anche Vincenzo Nibali, che dopo la caduta al Tour de France ed una prestazione deludente alla Vuelta cerca il suo riscatto alla competizione ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le gare di oggi. Programma - orari e tv : Oggi (domenica 23 settembre) iniziano i Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La prima giornata di questa rassegna iridata assegnerà i titoli nelle cronometro a squadre. La gara femminile partirà alle 10.10, con un percorso di 54,5 km, tutti in falsopiano, in cui si potranno sviluppare alte velocità. Quella maschile invece, scatterà alle 14.40 e avrà un percorso di 62,8 km, caratterizzato dalla salita di Axams (4,6 km al 5,7%), che renderà ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : cronometro a squadre femminile. Che sfida tra Sunweb e Boels-Dolmans : Domani i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) si apriranno con la cronometro a squadre femminile. Dodici team si daranno battaglia in un’avvincente sfida contro il tempo per conquistare il primo titolo iridato di questa edizione. Andiamo quindi a scoprire il percorso e le favorite della cronosquadre femminile. Percorso Le cicliste dovranno affrontare 54,5 km da Ötztal a Innsbruck. Strade ampie e sempre in leggera discesa nella prima ...

Mondiali Ciclismo 2020 – Candidatura Vicenza : nulla è perduto - le parole dell’assessore del Veneto : Mondiali ciclismo 2020: le parole dell’assessore del Veneto assicurano la Candidatura di Vicenza “Non ci arrendiamo, per la Regione e per la città di Vicenza l’appuntamento iridato del 2020 è un’occasione da non perdere. Pertanto, dopo essermi confrontato anche con il sindaco della città berica, Francesco Rucco, chiederò formalmente al CONI di intervenire affinché sia posticipata la decisione sulla Candidatura, in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Davide Formolo si tira fuori dai giochi? Cassani chiamato all’ultimo ballottaggio : Davide Formolo si sarebbe chiamato fuori dalla corsa verso una maglia azzurra per i Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck. L’indiscrezione riportata da tuttobiciweb arriva direttamente da Cesenatico dove era posto l’arrivo del Memorial Pantani, corsa vinto da Davide Ballerini e con Vincenzo Nibali grande protagonista nel finale. Il veronese ha invece concluso in ultima posizione a quattro minuti di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : si parte con la cronometro a squadre. BMC grande favorita : Inizia finalmente la sfida iridata in quel di Innsbruck: parte il Mondiale di Ciclismo su strada con le cronometro a squadre. Come comunicato dall’UCI lo scorso maggio, quella del 2018 sarà l’ultima edizione della cronometro a squadre iridata riservata alle formazioni di club. Poi l’obiettivo sarà quello di lanciare la gara in chiave nazionali. C’è dunque tanta attesa per quanto riguarda questa prova sfida davvero apertissima. ...