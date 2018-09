ilfattoquotidiano

: Modric, l’accordo con il fisco: patteggia 8 mesi di carcere, pagherà 350mila euro - Cascavel47 : Modric, l’accordo con il fisco: patteggia 8 mesi di carcere, pagherà 350mila euro - antonioghironi : @AlfredoPedulla Sono d’accordo, era già forte nella Primavera. L’Inter ha sbagliato a non puntare su di lui per inseguire il sogno Modric! - sacchi_michele : @pisto_gol Pisto completamente d'accordo sulla tua disamina tecnica. Inseguendo l'utopia modric ci si è dimenticato… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Lukaammette le proprie colpe. La stella del Real Madrid – sogno di mercato dell’Inter la scorsa estate – hato una condanna a 8diper aver evaso oltre 870milatra il 2013 e il 2014. Una somma dovuta alspagnolo per gli introiti derivanti dai diritti d’immagine, cheincassava attraverso una società strumentale con sede in Lussemburgo, la Ivano S.A.R.L., gestita dalla moglie. Il calciatore si è accordato per versare il 40% della somma evasa (quasi) e per sostituire la pena detentiva con 25oper ogni giorno di, per un totale di circa 60mila. Importi a cui vanno aggiunti circa 400miladi sanzioni, oltre al milione già versato all’inizio del procedimento. Il 14 settembre il centrocampista croato era stato sanzionato con una multa da 1,2 milioni diper aver versato le tasse ...