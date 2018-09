Ministero Esteri Iran convoca ambasciatori di 3 Paesi UE per attentato di Ahvaz

Cina - Ministero Esteri convoca ambasciatore USA per sanzioni su cooperazione con la Russia - : Il ministero degli Esteri cinese ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti riguardo le sanzioni per la cooperazione con la Russia. Lo riferisce la televisione di stato cinese. Il ministero ha ...

Ministero degli Esteri : bandi per 357 tirocini presso Ambasciate e Consolati : Dal 17 settembre al 12 ottobre 2018, gli studenti universitari iscritti in uno degli atenei aderenti all'iniziativa, potranno proporre la propria domanda di partecipazione per l'assegnazione di una borsa di studio che consente di svolgere un tirocinio [VIDEO] presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani del Ministero degli Affari Esteri. I posti a disposizione sono 357 e saranno così ripartiti: 167 in Europa; 54 in Asia; 46 in ...

Russia : Ministero Esteri convoca ambasciatori Paesi Bassi e Svizzera dopo accuse di spionaggio : Nella convocazione si fa presente che alcune speculazioni di massa attraverso i media, "comprese quelle riguardanti i problemi più acuti della politica internazionale, che potrebbero causare ...

Trenta : “Ministero Esteri valuti rispetto della legge su armi italiane ad Arabia Saudita”. Export 2017 da 10 miliardi : E’ ora di fare chiarezza sulle bombe italiane usate dall’Arabia Saudita per bombardare lo Yemen. Quella che il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, affida alla bacheca del suo profilo Facebook è una promessa e, allo stesso tempo, un appello. Un appello al suo collega di governo, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che, spiega Trenta, è competente per il monitoraggio sulla produzione e il trasferimento di armi che ...

Ministero Esteri francese stigmatizza parole su Hitler di funzionario ucraino - : La Francia condanna fermamente qualsiasi giustificazione del nazismo, ha riferito il portavoce del Ministero degli Esteri francese commentando le parole di elogio del presidente della Verchovna Rada ...

Russia - Ministero Esteri accusa gli USA di violazione del segreto bancario - : La trasmissione ai media di informazioni riservate sulle transazioni finanziarie dell'ambasciata russa da parte delle agenzie di intelligence statunitensi è una violazione del segreto bancario. Lo ha ...

Grecia-Russia : Ministero Esteri Atene - 'Mosca sembra non comprendere nostra politica estera' : Atene, 10 ago 11:14 - , Agenzia Nova, - La Grecia è un paese "amante della pace" con una politica estera multidimensionale, indipendente e democratica: in questo contesto vorrebbe... , Gra,

Polonia : Ministero Esteri esorta la Russia ad abbandonare politica aggressiva verso la Georgia : Varsavia, 07 ago 10:32 - , Agenzia Nova, - Il ministero degli Esteri polacco ha invitato la Russia ad abbandonare la sua politica aggressiva e provocatoria nei confronti della Georgia.... , Res,

Ministero degli Esteri : per Seagal incarico di inviato speciale - : ... dell'arte, della scienza, dell'istruzione, dello sport, aree e scambi per giovani, per partecipare a eventi rilevanti sul territorio e all'estero, mantenere i contatti con i partner americani. ...

L’attore Steven Seagal ha ricevuto un incarico di rappresentanza dal Ministero degli Esteri della Russia : L’attore di film d’azione Steven Seagal ha ricevuto dal ministero degli Esteri russo l’incarico di rappresentante speciale per i rapporti con gli Stati Uniti. Seagal è americano ma da anni è in stretti rapporti con il presidente russo Vladimir Putin The post L’attore Steven Seagal ha ricevuto un incarico di rappresentanza dal ministero degli Esteri della Russia appeared first on Il Post.

Ministero degli Esteri russo pubblica su Facebook una foto "curativa" di Lavrov - : Il Ministero degli Esteri della Russia ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto del capo del dicastero diplomatico Sergey Lavrov accompagnata da una nota ironica. Nella foto il ministro degli ...