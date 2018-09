Milano Nidi gratis | come presentare le domande

Nidi e materne Milano : dal Comune 600 mail alle famiglie non in regola con i vaccini : Ultimi giorni per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge sull’obbligo vaccinale. Milano si prepara all’avvio di un nuovo anno scolastico. La prima data cruciale è mercoledì 5 settembre, giorno in cui riapriranno le porte asili nido e scuole dell’infanzia comunali. Poi toccherà alle scuole primarie e secondarie, in cui le attività riprenderanno il 12 settembre. Nella metropoli, dopo l’ultima scadenza ...