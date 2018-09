Milano | i conti della scuola | un liceo costa 10 milioni l' anno

Salute : a Milano due incontri sull’incontinenza urinaria maschile e femminile : Giovedì 27 settembre e lunedì 1 ottobre si terranno due incontri gratuiti organizzati dall’Unità di Urologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele rispettivamente sull’incontinenza urinaria maschile e sull’incontinenza urinaria femminile (e cistite). Gli incontri avranno luogo all’Una Hotel Mediterraneo di Milano. Il primo incontro sarà introdotto dal professor Francesco Montorsi, primario di Urologia. 27 settembre 2 018, ore 18.00 – Incontro ...

TV - Rai Storia : “Signorie” racconta Milano - i Visconti e gli Sforza : Prima i Visconti, poi gli Sforza: così Milano, nel Quattrocento, si afferma come una delle città più importanti d’Europa sia sul fronte economico sia sul piano culturale, diventando il punto di incontro di pittori, architetti e letterati. Un luogo raccontato nell’appuntamento con “Signorie”, in onda lunedì 17 settembre alle 22.10 su Rai Storia. Il racconto, arricchito dalla “rilettura” della città di Roberto Vecchioni, ruota intorno a un luogo, ...

Starbucks Milano - dopo 5 giorni continua l'assalto dei clienti : Sono trascorsi cinque giorni dall'apertura a Milano di Starbucks, la catena di caffetteria più famosa al mondo che ha aperto le sue porte all'Italia venerdì 7 settembre e l'assalto dei clienti non sembrerebbe essersi ancora esaurito.Nonostante i prezzi siano stati motivo di polemica, questo non sembrerebbe essere, almeno per il momento, un limite per lo store. Ad aiutare sarà sicuramente il fattore "curiosità" e la bellezza dell'ex palazzo delle ...

Milano - SPARATORIA IN PIENO GIORNO/ Ultime notizie - Comasina - regolamento conti fallito : MILANO, SPARATORIA in PIENO GIORNO. Ultime notizie, esplosi una decina di proiettili in Piazza Gasparri: esclusa l'ipotesi di una rapina, caccia ai responsabili(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:45:00 GMT)

Milano - canta “Viva la libertà” ma non fa i conti con i binari del tram : la figuraccia di Fabrizio Corona è virale : “Viva la libertà, la libertà, la libertà…”, Fabrizio Corona pedala in centro a Milano ma rimedia una figuraccia epica L'articolo Milano, canta “Viva la libertà” ma non fa i conti con i binari del tram: la figuraccia di Fabrizio Corona è virale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano - i racconti delle famiglia sgomberate dall’Aldo dice : “Bambini terrorizzati. Ora non possiamo vivere sotto i ponti” : “I nostri bambini sono terrorizzati per lo sgombero, perché hanno visto poliziotti con le pistole, hanno pianto, si sono fatti male. A Sesto San Giovanni addirittura una bambina è stata spinta”. È il racconto di una donna che, insieme alla sua famiglia, viveva all’Aldo dice 26×1, e che, dopo lo sgombero avvenuto ieri, martedì 4 settmebre, ha occupato la Torre Ligresti a Milano. Ma le testimonianze degli inquilini ...

Ciclismo - al via la GranFondo Continental di Milano : Milano, 4 set. - (AdnKronos) - Continental Italia è sponsor della GranFondo di Milano, il più importante evento ciclistico amatoriale dell’hinterland milanese, che si svolgerà domenica 9 settembre 2018. Partenza e arrivo in Via Granelli a Sesto San Giovanni. Grazie all’appoggio determinante del Comu

Milano. Galleria : continua il piano di valorizzazione degli spazi del Comune : continua a dare risultati positivi il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano che mira a favorire

F1 – Lo show in Darsena continua anche di notte : lo spettacolo di luci a Milano [GALLERY] : Lo show della Formula Uno a Milano continua anche di notte: lo spettacolo di luci alla Darsena Dopo l’evento che ha visto sfrecciare le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel a Milano, lo show firmato Formula Uno continua anche di notte. Lo spettacolo di luci creato dall’organizzazione dell’evento crea un’atmosfera davvero meravigliosa nella capitale della moda italiana. Scorri la gallery per vedere più ...

Milano. Trovato nella notte il corpo di Eleonora Contin : Le speranze sono terminate per Eleonora Contin, la giovane lombarda dispersa in mare in Monzambico. Una fonte diretta ed attendibile

Il dolore di Chiavenna e Milano per Eleonora Contin : E’ stata portata via dall’Oceano Indiano durante un’immersione tra le acque del Mozambico sabato mattina. Alcune fonti, al momento non

Il Comparto beni industriali a Milano continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi - -7 - 31% - : Teleborsa, - Chiusura in rosso per il Comparto beni industriali a Milano dopo il crollo del ponte a Genova, a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'EURO STOXX Industrial Goods &...

