Milano | doppio stupro al parco Ora è caccia al mostro seriale

(Di domenica 23 settembre 2018) In poche ore due aggressioni nella stessa zona. Ascatta l'allarme nella zona della Comasina. La polizia sarebbe sulle tracce di un individuo che per ben due volte avrebbe prima rapinato e poi violentato due donne. La dinamica di quanto accaduto sarebbe legata anche all'omicidio di marilena Negri, la donna assassinata neldi Villa Litta ad Affori. A quanto pare l'aggressore avrebbe prima rapinato una 70enne per poi violentarla. Poche ore dopo al stessa dinamica con un'altra vittima. Come riporta ilGiorno, le due donne hanno trovato il coraggio di denunciare e quindi di dare il via alle indagini da parte degli inquirenti. Di fatto filtrano poche indiscrezioni da ambienti investigativi e di fatto gli inquirenti non vorrebbero creare facili allarmismi nella zona.E a quanto pare sarebbero comunque diversi gli episodi die di violenza rimasti ancora senza un colpevole. ...