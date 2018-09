Milan | Higuain e Bonaventura non bastano | pareggio sprecone | 2-2 contro l' Atalanta

Milan-Atalanta 2-2 : Higuain e Bonaventura non bastano - rossoneri raggiunti al 92' : MILANO - Due gol, due pali e un gol annullato a Bonaventura, tanto Milan ma non basta. I rossoneri conducono, specie nel primo tempo, il match contro l'Atalanta, ma in pieno recupero si fanno ...

Milan-Atalanta 2-2 : Higuain ancora a segno - pari beffa di Rigoni : Il terzo gol consecutivo di Higuain non basta al Milan: Rigoni, nel recupero, beffa la squadra di Gattuso. È 2-2 a San Siro tra i rossoneri e l'Atalanta nel posticipo delle 18 della quinta giornata di ...

Scontro Higuain Gollini/ Milan Atalanta - impatto violento : Pipita ammonito per gioco pericoloso : Scontro tra Higuain e Gollini in Milan Atalanta, impatto violento tra l'attaccante e il portiere: Pipita ammonito per gioco pericoloso. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:46:00 GMT)

Serie A - Milan-Atalanta 1-0 LIVE : sblocca subito Higuain! : Il Milan torna in campo a “San Siro” contro l’Atalanta per il match valido per il quinto turno del campionato di Serie A. I rossoneri confermano solo Romagnoli e Higuain rispetto alla partita di Europa League contro il Dudelange, mentre tra i nerazzurri riposano Hateboer e Zapata, sostituiti da Castagne e Barrow. Entrambe le squadre hanno la necessità di fare punti dopo gli ultimi risultati poco positivi: il ...

Atalanta - de Roon : 'Il Milan è una grande squadra. Higuain? Uno dei più forti al mondo' : Hanno aggiunto Higuain che è uno degli attaccanti più forti del mondo, ma noi ci crediamo e siamo pronti. Abbiamo fiducia e dobbiamo far crescere la nostra qualità'.

Milan - ‘golazo’ da favola di Higuain : il Pipita è l’arma in più di Gattuso [VIDEO] : Il Pipita Higuain ha messo a segno il gol dell’1-0 per il Milan nella gara contro l’Atalanta di Gasperini Gol favoloso del Pipita Higuain, il Milan ha sbloccato la gara contro l’Atalanta dopo soli due minuti di gioco con una rete bellissima. Il cross dalla destra di Suso è stato sfruttato al massimo dal calciatore argentino il quale ha girato di destro freddando Gollini. Al volo, col pallone che arrivava da dietro, un gol ...

Milan-Atalanta - Gattuso : 'Ronaldo? Higuain è il migliore al mondo' : Dudelange ci insegna che le gare vanno giocate" 15:11 22 set Higuain in Italia è più determinante di Ronaldo? "Io alleno Higuain e per me è il giocatore più forte del mondo. È uno che sa fare gol e ...

Milan - Gattuso ha occhi solo per Higuain : 'è il più forte del mondo - ecco perchè' : Gennaro Gattuso esalta Gonzalo Higuain: le parole del tecnico del Milan sull'attaccante argentino ' Per me in questo momento Higuain è il migliore del mondo, è uno che fa goal, è un campione che sa mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche '. Sono le parole di elogio per il 'Pipita' dell'allenatore del ...

Milan – Gattuso ha occhi solo per Higuain : “è il più forte del mondo - ecco perchè” : Gennaro Gattuso esalta Gonzalo Higuain: le parole del tecnico del Milan sull’attaccante argentino “Per me in questo momento Higuain è il migliore del mondo, è uno che fa goal, è un campione che sa mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche“. Sono le parole di elogio per il ‘Pipita’ dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida di ...

Milan - Gattuso : 'Cristiano Ronaldo? Per me Higuain è il numero uno' : CARNAGO - ' In Serie A è più determinante Ronaldo o Higuain ? Alleno Higuain quindi per me ora è l'attaccante più forte al mondo' . Così Rino Gattuso , che non disdegna la definizione di Milan dipendente dall'argentino. 'E' uno che fa gol e dobbiamo sfruttarlo al massimo, è un campione ' ha detto l'allenatore rossonero ...

Milan - Gattuso : "Higuain il più forte al mondo. Caldara? Spesso sono troppo esigente..." : Più determinante di Ronaldo? Per me oggi Gonzalo è il più forte al mondo, ho letto che dipendiamo da lui ma noi dobbiamo sfruttarlo al massimo. Cutrone alternativa? Patrick ha voglia di rientrare, ho ...

Gattuso e il Milan di Higuain : «Serviamolo di più - è il più forte al mondo» : Le parole di Gattuso, allenatore del Milan, nella vigilia del match di Serie A contro l'Atalanta di Gasperini Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha - Le parole di Gattuso, allenatore del Milan, ...

Higuain - il prezzo è giusto. Già trascina il Milan : L'attaccante argentino è già un trascinatore in maglia rossonera; lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport che prende in esempio la gara di giovedì in casa del Dudelange , quando il numero 9 ha ...

Da Icardi a Higuain la rincorsa di Milano parte dagli eurogol : La Milano del pallone si affida ai suoi attaccanti principe per tornare ad essere regina in Italia ed in Europa. Icardi e Higuain, gioie e dolori di un inizio di campionato tanto diverso quanto difficile. Perché se da una parte c'è un attaccante che si è appena sbloccato in Europa ma ancora è a secco in campionato, dall'altra c'è un Pipita ringalluzzito ulteriormente dai due gol consecutivi messi a segno nelle ultime due gare giocate con il ...