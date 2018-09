Milan | Gattuso | ' Squadra dai due volti | dovevamo chiuderla Irriconoscibili negli ultimi

Milan-Atalanta - l’esilarante commento di Gattuso dopo il pareggio : Solo un pareggio per il Milan nella gara di campionato contro l’Atalanta, ecco l’analisi di Gennaro Gattuso al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “ho visto una squadra a due facce, come da 4 giornate a questa parte. A tratti giochiamo un buon calcio ma non riusciamo ad essere costanti. E se non chiudi le partite con un primo tempo come il nostro è chiaro che possa finire male. Basta guardare anche solo le ...

Un grande Pipita non basta a Gattuso : Milan bello ma la difesa “balla” : Il Milan ha pareggiato contro l’Atalanta nonostante la grande prova del Pipita Higuain, il gol di Rigoni sa di beffa Il Milan ha pareggiato questa sera contro l’Atalanta dello squalificato Gasperini. Di fronte ad un San Siro gremito, 52 mila tifosi presenti, la squadra di Gattuso ha messo in mostra entrambi i suoi volti. Un calcio fatto di trame palla a terra, alta qualità ed i guizzi di alcuni campioni che hanno illuminato la ...

Milan - ‘golazo’ da favola di Higuain : il Pipita è l’arma in più di Gattuso [VIDEO] : Il Pipita Higuain ha messo a segno il gol dell’1-0 per il Milan nella gara contro l’Atalanta di Gasperini Gol favoloso del Pipita Higuain, il Milan ha sbloccato la gara contro l’Atalanta dopo soli due minuti di gioco con una rete bellissima. Il cross dalla destra di Suso è stato sfruttato al massimo dal calciatore argentino il quale ha girato di destro freddando Gollini. Al volo, col pallone che arrivava da dietro, un gol ...

Milan-Atalanta - probabili formazioni : si ferma Caldara - molti cambi rispetto al Dudelange per Gattuso : Il Milan si appresta a scendere in campo quest’oggi, alle ore 18, contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Dopo il pareggio con il Cagliari e la striminzita vittoria in Europa League contro il Dudelange, Gattuso vuole trovare i tre punti per risalire la china in classifica. Per farlo, il tecnico milanista opterà per diversi cambi di formazione rispetto alla sfida contro i lussemburghesi. Formazione Milan, Gattuso senza Caldara Tra ...

Milan - Gattuso ha occhi solo per Higuain : 'è il più forte del mondo - ecco perchè' : Gennaro Gattuso esalta Gonzalo Higuain: le parole del tecnico del Milan sull'attaccante argentino ' Per me in questo momento Higuain è il migliore del mondo, è uno che fa goal, è un campione che sa mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche '. Sono le parole di elogio per il 'Pipita' dell'allenatore del ...

Milan - Gattuso : "Attenzione - contro di noi l'Atalanta cerca il riscatto" : l'Atalanta reduce da tre sconfitte consecutive arriva domenica a San Siro, nonostante il pessimo momento in cui si trovano i nerazzurri, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, non si fida perché 'le gare ...

