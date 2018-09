Milan-Atalanta | l’esilarante commento di Gattuso dopo il pareggio

calcioweb.eu

(Di domenica 23 settembre 2018) Solo unper ilnella gara di campionato contro l’, ecco l’analisi di Gennaroal termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “ho visto una squadra a due facce, come da 4 giornate a questa parte. A tratti giochiamo un buon calcio ma non riusciamo ad essere costanti. E se non chiudi le partite con un primo tempo come il nostro è chiaro che possa finire male. Basta guardare anche solo le distanze. nel primo tempo abbiamo giocato sui 20 metri, nella ripresa non siamo più saliti e siamo stati più lunghi, arrivando a muoverci sui 30\40 metri. Facciamo fatica quando tiriamo la palla su, prendiamo poche seconde palle e non riusciamo a giocare in un modo diverso dal nostro. Non basta giocare bene, non è sinonimo di vittoria, duriamo poco, lasciamo per strada 40 minuti. Gli avversari ne approfittano, specie se hanno cambi che danno forza ...