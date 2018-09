Milan-Atalanta 2-2 | pagelle e tabellino - Serie A 2018 2019

Gol Rigoni - clamoroso a San Siro : l’Atalanta ottiene un insperato pareggio contro il Milan [VIDEO] : Nonostante la miglior prestazione della stagione, il Milan è stato fermato sul pari dall’Atalanta di Emiliano Rigoni. Sì, proprio l’esterno offensivo giunto dallo Zenit, subentrato a Pasalic e in gol al 91′: Rigoni si è preso una rivincita dopo le critiche conseguenti alla pessima prestazione contro la Spal di lunedì scorso, match in cui Gasperini lo aveva tolto dal campo entro la fine della prima frazione di gioco. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Atalanta 2-2 - pareggio pirotecnico a San Siro - Rigoni salva gli orobici al 91' : A San Siro Milan-Atalanta, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019, termina 2-2. Un pareggio pirotecnico a San Siro con i padroni di casa passati due volte in vantaggio grazie a Gonzalo Higuain al 2′ e a Giacomo Bonaventura al 61′. orobici capaci di recuperare in entrambe le circostanze prima con il Papu Gomez al 54′ e poi con Emiliano Rigoni al 91′. Un risultato che vede le due ...

L'Atalanta beffa il Milan al 91' : Rigoni condanna i rossoneri al 2-2 : Il Milan di Gennaro Gattuso getta alle ortiche una vittoria che ormai sembrava certa contro L'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il gol di Rigoni al minuto 91' ha gettato nello sconforto il Diavolo che aveva accarezzato il sogno di vincere la sua seconda partita in campionato. Il gol di Higuain aveva illuso il Milan che ha giocato un primo tempo spaziale e che ha visto annullato il 2-0 a Bonaventura per fuorigioco, ma solo grazi all'ausilio de ...

Calcio : posticipo - Milan-Atalanta 2-2 : 19.58 Finisce con un emozionante 2-2 il match del Meazza fra Milan e Atalanta. La gara si sblocca dopo soli 2': bel lancio di Suso, Higuain insacca di destro al volo (primo gol al Meazza in rossonero). Bonaventura raddoppia (20') di testa, ma il Var annulla per fuorigioco. Ghiotta chance per l'Atalanta (33'): l'ex Pasalic mette a lato da due passi. Palo di Bonaventura e chance fallita da Kessie prima dell'intervallo. L'Atalanta pareggia a ...

Gol Bonaventura - il Milan torna avanti contro l’Atalanta : splendida rete del centrocampista : Dopo aver subito il pareggio dell’Atalanta, il Milan aveva iniziato a subire pericolosamente gli ospiti. Nel periodo peggiore dei rossoneri ci ha pensato Jack Bonaventura a rimettere le cose a posto: taglio perfetto al centro del centrocampista del Milan, che ha anticipato Toloi e Gollini e scaricato in porta il pallone del 2-1. Padroni di casa di nuovo avanti! #Bonaventura! #Milan di nuovo in vantaggio! #MilanAtalanta 2-1 ...

Milan-Atalanta 2-1 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Milan-Atalanta, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Milan-Atalanta - il gol di Gomez pareggia i conti : che azione dei bergamaschi! [VIDEO] : Papu Gomez in rete nel secondo tempo di Milan-Atalanta, l’argentino ha riportato in parità l’incontro di San Siro Il Papu Gomez ha pareggiato i conti tra Milan ed Atalanta a San Siro. Il gol dell’atalantino ha rimesso l’incontro in parità sul risultato di 1-1 dopo la rete di Higuain nel primo tempo. Gomez ha trovato una zampata da grande attaccante sul cross di Zapata dalla corsia di destra. L’argentino ha ...

