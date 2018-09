Milan-Atalanta 2-2 | le pagelle di CalcioWeb ...

Il Milan lascia punti per strada : l’Atalanta riacciuffa i rossoneri al 91' [FOTO] : 1/13 Spada/LaPresse ...

DIRETTA/ Milan-Atalanta (risultato finale 2-2) streaming video Sky : Rigoni raggiunge i rossoneri nel recupero! : DIRETTA Milan Atalanta, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:51:00 GMT)

Calcio : posticipo - Milan-Atalanta 2-2 : 19.58 Finisce con un emozionante 2-2 il match del Meazza fra Milan e Atalanta. La gara si sblocca dopo soli 2': bel lancio di Suso, Higuain insacca di destro al volo (primo gol al Meazza in rossonero). Bonaventura raddoppia (20') di testa, ma il Var annulla per fuorigioco. Ghiotta chance per l'Atalanta (33'): l'ex Pasalic mette a lato da due passi. Palo di Bonaventura e chance fallita da Kessie prima dell'intervallo. L'Atalanta pareggia a ...

Scontro Higuain Gollini/ Milan Atalanta - impatto violento : Pipita ammonito per gioco pericoloso : Scontro tra Higuain e Gollini in Milan Atalanta, impatto violento tra l'attaccante e il portiere: Pipita ammonito per gioco pericoloso. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:46:00 GMT)

Diretta/ Milan-Atalanta (risultato live 2-1) streaming video Sky : Bonaventura riporta avanti i rossoneri! : Diretta Milan Atalanta, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:32:00 GMT)

Gol Bonaventura - il Milan torna avanti contro l’Atalanta : splendida rete del centrocampista : Dopo aver subito il pareggio dell’Atalanta, il Milan aveva iniziato a subire pericolosamente gli ospiti. Nel periodo peggiore dei rossoneri ci ha pensato Jack Bonaventura a rimettere le cose a posto: taglio perfetto al centro del centrocampista del Milan, che ha anticipato Toloi e Gollini e scaricato in porta il pallone del 2-1. Padroni di casa di nuovo avanti! #Bonaventura! #Milan di nuovo in vantaggio! #MilanAtalanta 2-1 ...

Milan-Atalanta 2-1 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Milan-Atalanta, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Milan-Atalanta - il gol di Gomez pareggia i conti : che azione dei bergamaschi! [VIDEO] : Papu Gomez in rete nel secondo tempo di Milan-Atalanta, l’argentino ha riportato in parità l’incontro di San Siro Il Papu Gomez ha pareggiato i conti tra Milan ed Atalanta a San Siro. Il gol dell’atalantino ha rimesso l’incontro in parità sul risultato di 1-1 dopo la rete di Higuain nel primo tempo. Gomez ha trovato una zampata da grande attaccante sul cross di Zapata dalla corsia di destra. L’argentino ha ...

Diretta/ Milan-Atalanta (risultato live 1-0) streaming video Sky : Pasalic e Kessié non trovano il gol : Diretta Milan Atalanta, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:40:00 GMT)

DIRETTA/ Milan-Atalanta (risultato live 1-0) streaming video Sky : il VAR annulla il raddoppio di Bonaventura : DIRETTA Milan Atalanta, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Serie A - Milan-Atalanta 1-0 LIVE : sblocca subito Higuain! : Il Milan torna in campo a “San Siro” contro l’Atalanta per il match valido per il quinto turno del campionato di Serie A. I rossoneri confermano solo Romagnoli e Higuain rispetto alla partita di Europa League contro il Dudelange, mentre tra i nerazzurri riposano Hateboer e Zapata, sostituiti da Castagne e Barrow. Entrambe le squadre hanno la necessità di fare punti dopo gli ultimi risultati poco positivi: il ...

Milan-Atalanta - Rodriguez : 'Vogliamo solo i tre punti' : Ricardo Rodriguez è intervenuto a Sky Sport in vista del match contro gli orobici. E' convinto che questa può essere una partita della svolta: ' Può essere, noi vogliamo fare bene qui a San Siro ...

Atalanta - de Roon : 'Il Milan è una grande squadra. Higuain? Uno dei più forti al mondo' : Hanno aggiunto Higuain che è uno degli attaccanti più forti del mondo, ma noi ci crediamo e siamo pronti. Abbiamo fiducia e dobbiamo far crescere la nostra qualità'.

Serie A - Milan-Atalanta 0-0 LIVE : calcio d’inizio! : Il Milan torna in campo a “San Siro” contro l’Atalanta per il match valido per il quinto turno del campionato di Serie A. I rossoneri confermano solo Romagnoli e Higuain rispetto alla partita di Europa League contro il Dudelange, mentre tra i nerazzurri riposano Hateboer e Zapata, sostituiti da Castagne e Barrow. Entrambe le squadre hanno la necessità di fare punti dopo gli ultimi risultati poco positivi: il ...