Migranti | Salvini | Altri arrivi Denuncerò le Ong Panama blocca Aquarius 2

SALVINI - “AQUARIUS 2 RECUPERA ALTRI 50 Migranti”/ Ultime notizie - Msf : “pressioni Italia su Panama contro ong” : Aquarius 2 salva 50 migranti e SALVINI rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:30:00 GMT)

Migranti - in arrivo il decreto Salvini mentre si apre un nuovo caso Aquarius : L'Autorità marittima di Panama ha intanto revocato l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale. La onlus Sos...

Dl Migranti - l'Onu all'attacco : "Salvini viola i principi sull'asilo" : Il decreto sicurezza-immigrazione di Matteo Salvini sta portando i primi malumori nell'Onu. E così iniziano a pestare i piedi.La posizione dell'Unhcr, infatti, sull'abrogazione della protezione umanitaria è chiara. Contraria. Mentre il vice premier leghista è sempre più convinto ad andare avanti, tanto che ad Atreju ha lanciato "uno scoop, lunedì dopo l'approvazione del decreto sicurezza-migranti, ci sarà l'allarme dell'Onu, Osce, della Croce ...

Migranti - Salvini : "Altri arrivi. Denuncerò le Ong che aiutano gli scafisti" : Il ministro dell'Interno: "Aquarius 2 ha recuperato 50 persone al largo della Libia, mentre sono in navigazione altri due gommoni con 100 immigrati ciascuno"

Migranti - vescovi all'attacco. Scontri al corteo anti-Salvini : Bari Dalle traversate in mare al sistema di gestione dell'accoglienza. La questione immigrazione e le strategie del governo rimangono al centro del dibattito politico. E alla vigilia dell'esame in ...

Sales : 'Salvini tutela male sicurezza - la sua politica sui Migranti favorisce terrorismo' : Nella serata di ieri 22 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP a Roma, allo stesso dibattito a cui è intervenuto Pietro Grasso [VIDEO], ha parlato anche Isaia Sales, docente di Storia delle mafie, saggista da sempre impegnato sui temi della legalita', ex parlamentare del PDS ed ex sottosegretario nel primo Governo Prodi. Nel corso della serata Sales ha fatto delle forti critiche all'attuale Governo e in particolare a ...

Migranti : Grasso - a 80 anni da leggi razziali - da Salvini dl razzista : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Per celebrare gli 80 anni delle vergognose leggi razziali il ministro @Salvini sta preparando un #Decretorazzista. Ci opporremo contro ogni passo indietro sui diritti umani e per difendere l’articolo 10 della nostra Costituzione”. Lo scrive su twitter Pietro Grasso di Leu. L'articolo Migranti: Grasso, a 80 anni da leggi razziali, da Salvini dl razzista sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini : "Se avessi rispettato le regole sarebbero arrivati 150mila Migranti" : La prossima settimana il governo giallo verde porta in Consiglio dei ministri la manovra e il decreto sicurezza-immigrazione. Ad annunciarlo dal palco di Atreju è lo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vice premier leghista nel suo intervento affronta diversi temi e ribadisce a chiare lettere che "siamo al governo per starci 5 anni". La manovra è un po' la prova del nove per il governo di Conte: "Se l'anno prossimo pagheranno un ...

Sicurezza e Migranti - ultimi ritocchi ai decreti. Salvini punta al via libera del governo lunedì : Prima "un gradevolissimo caffè" con il premier Giuseppe Conte, poi la partenza per Genova dove ha visitato il Salone nautico, giunto alla 58esima edizione. Dal capoluogo ligure il vicepremier, e ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha annunciato l'arrivo in Consiglio dei ministri di due decreti legge su Sicurezza e immigrazione. La deadline è prevista per lunedì mattina, con la presenza di Conte e dell'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini ...

Salvini : “Con il decreto Sicurezza - i Migranti non potranno più fare i furbetti” : Commentando l'imminente approvazione del decreto Sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia. Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo Paese. Penso che rispetti costituzione, buon senso, trattati e diritti umani".Continua a leggere

Manovra : Salvini - bene vertice; avanti con dl sicurezza e Migranti : 'Incontro utile, positivo, raccoglieremo alcune proposte e andiamo avanti spediti con i decreti sicurezza e immigrazione che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con il presidente Conte ...