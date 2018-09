Migranti | caso Aquarius | Msf accura Roma

Migranti - Giuseppe Conte tuona; se non vogliamo un altro caso Diciotti - l’EU deve intervenire : Conte: ‘Risposta Ue se non vogliamo un altro caso Diciotti’. Kurz: ‘Italia non ha motivo di agitarsi su passaporti’ “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ...