Michael De Giorgio è innamorato di Lara Zorzetto Temptation Island | confessione in

Temptation Island : Michael De Giorgio e la lettera a Lara Zorzetto : Michael De Giorgio, a tre mesi dalla fine di Temtpation Island, attraversato da un momento di sincera nostalgia, ha voluto dedicare, su Instagram, un pensiero molto tenero nei confronti dell'ex fidanzata Lara Zorzetto. Il palestrato tatuatore, consapevole forse di aver perso la donna della propria vita, si è lasciato andare ai ricordi più intimi di una storia che ha lasciato un segno indelebile nella sua mente: L’estate sta finendo e con ...

Michael De Giorgio si scusa con Lara Zorzetto - lei sbotta : “Non m’interessa” : Lara Zorzetto e Michael De Giorgio: il confronto a Uomini e Donne E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne, e oltre la presentazione dei 4 nuovi tronisti, ampio spazio è stato dedicato a 2 coppie, che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island: Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta e Michael De Giorgio e Lara Zorzetto. E ad aver fatto discutere maggiormente i fedeli ...

Temptation Island - Lara Zorzetto : "Michael De Giorgio? Gli auguro di trovare una compagna che gli voglia bene" : Nel corso della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, Lara Zorzetto, tornata single dopo l'esperienza di 'Temptation Island', dopo mesi di silenzio, ha avuto l'opportunità di incontrare, per la prima volta, l'ex fidanzato Michael De Giorgio e confrontarsi sui motivi che l'hanno spinta a concludere la relazione senza possibilità di appello.prosegui la letturaTemptation Island, Lara Zorzetto: "Michael De Giorgio? Gli ...

Temptation Island : Lara Zorzetto e Michael De Giorgio hanno avuto un confronto - ecco cosa é accaduto tra i due. : Durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne c’è stata una reunion di tutti i protagonisti di Temptation Island. Lara Zorzetto e Michael De Giorgio hanno avuto un confronto, ma non è finita bene, i due hanno addirittura tirato in ballo le rispettive famiglie. Amo il trash e sicuramente questa catfight merita, ma spero non allunghino il brodo come con Lenticchio e Micetta. Le anticipazioni su Lara e ...

Temptation Island - Lara Zorzetto : "Michael De Giorgio ha tirato fuori il peggio di sé - ora voglio un amore folle" : Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, Lara Zorzetto di Temptation Island ha raccontato che "prima di entrare nel programma avevo una certezza: ero sicura che sarei uscita con lui. Pensavo che Michael, messo alla prova, mi avrebbe dimostrato il suo amore". Le cose, evidentemente, non sono andate così:È stato tutto il contrario. Il destino ha in serbo qualcosa di diverso sia per me che per lui. Oggi, dopo aver versato tante ...

Lara e Michael dopo Temptation Island 5 : De Giorgio continua a fare il doppiogiochista : La quinta edizione di Temptation Island, capace di mettere a dura prova anche le coppie apparentemente solide, si è conclusa mercoledì 1° agosto: in queste cinque settimane di scoperte e rivelazioni, le sei coppie che sono entrate con dei dubbi, timori e certezze, durante la permanenza in villaggio hanno cambiato tutto e hanno raggiunto nuove consapevolezze. Il reality condotto da Filippo Bisciglia è stato, senza ombra di dubbio, un vero ...

