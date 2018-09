MEDICINA | MINISTRO GRILLO | STOP AL NUMERO CHIUSO Ultime notizie | Salvini

MEDICINA - ministro Grillo : "Stop al numero chiuso"/ Ultime notizie - carenza di medici : "No a test d'ingresso" : medici na , ministro Grillo : "Stop al numero chiuso". Ultime notizie , carenza di medici : "No a test d'ingresso", ci sarà selezione dopo il primo anno di corso(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:23:00 GMT)

Salute - il Ministro Grillo : “Basta con il numero chiuso per MEDICINA” : In riferimento al numero chiuso per l’ingresso nelle Facoltà di Medicina, il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dichiarato: “Come e’ concepita oggi la norma non e’ meritocratica. Va rivista la modalita’ di selezione“, ha spiegato in una intervista al Messaggero. “Perseguiremo un modello di meritocrazia, democratico e aperto. Ci si potrebbe ispirare a quello francese dove non c’è il numero ...