Mediaset | Berlusconi | “Governo vuole tetti pubblicitari che la farebbero chiudere il

Incontro Salvini-Berlusconi - Di Maio : “Fastidio? No”. Ma lo staff : “Forte irritazione che si parli di garanzie su Mediaset” : “Fastidio? Assolutamente no“. Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio non pare preoccupato dall’Incontro faccia a faccia tra il suo socio di governo Matteo Salvini e l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una linea ufficiale che nel M5s è confermata anche dalla risposta di un altro ministro, Barbara Lezzi: “Sono affari suoi”. C’è la linea ufficiale e poi c’è il pensiero che trapela ...

Problemi per Berlusconi - i 5 Stelle vogliono dare il colpo di grazia a Mediaset : Silvio Berlusconi, l’incubo è realtà. “Pacchia finita”, così i 5 Stelle vogliono rovinare Mediaset “Non è il mio linguaggio, ma si può dire: caro Silvio Berlusconi, è finita la pacchia”. Il sottosegretario Vito Crimi, con la delega all’Editoria, sceglie il Fatto quotidiano per annunciare nuove draconiane misure anti-Cav. Il tema è quello dei giornali, a cui i 5 Stelle vogliono tagliare i fondi diretti. Ma ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi senza limiti : rivoluzione in tv - arriva un nuovo canale : Mediaset sbarca ancora in tv, ma questa volta con un ibrido tra radio e televisione. Nella prima settimana di ottobre partirà infatti il nuovo canale televisivo Virgin tv, al numero 157 del digitale ...

Mediaset - M5S pronto all'agguato a Berlusconi : Conte e Di Maio incontrano l'Ad di Vivendi : Era stato tutto congelato lo scorso aprile: il 'grande nemico' Vivendi era stato respinto alle porte di Cologno Monzese, trovandosi con un 20% appena delle quote del Biscione di per sè inutile. E su ...

PS Berlusconi : «Tutta Mediaset free su Sky - continua trattativa cessione Premium» : "Da ottobre tutte le reti in chiaro di Mediaset saranno sulla piattaforma satellitare di Sky". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione della nuova Retequattro. "Non abbiamo aspettative di chissà quali guadagni da questa operazione - ha proseguito, ma nell'accordo con Sky è compresa una fee di ritrasmissione come avviene in tutti gli altri Paesi"."Per quanto riguarda la ...

Pier Silvio Berlusconi : "Stimo Renzi - mi piacerebbe il suo docufilm sulle reti Mediaset" : "A me piacerebbe avere il docufilm di Renzi sulle mie reti perché stimo Renzi. Appena vedremo il prodotto vedremo se potremo averlo sulle nostre reti: io spero di sì". Così Pier Silvio Berlusconi rispetto all'acquisto da parte di Mediaset del docufilm su Firenze, realizzato da Presta con Matteo Renzi.La stallo sulla presidenza Rai rientra "nell'ambito della politica e dei rapporti di forza tra i partiti. E' questione ...

Sgarbi quotidiani torna in tv dopo vent’anni? Mediaset non conferma ma il critico ne è sicuro : “Ho parlato con Berlusconi” : dopo quasi vent’anni torna in tv “Sgarbi quotidiani”, non una semplice indiscrezione ma un vero e proprio annuncio del famoso critico d’arte. A La Zanzara su Radio 24 ha parlato della nuova edizione del programma andato in onda su Canale 5 dal 1992 al 1999, subito dopo il Tg5 e prima dell’atteso appuntamento quotidiano con Beautiful. Una striscia di quindici minuti con Sgarbi al centro della scena alle prese ...

Mediaset - siluro a Barbara d'Urso : cosa pretende oggi Pier Silvio Berlusconi : Pier Silvio Berlusconi non vuole più correre rischi. Gira voce che a Cologno Monzese il numero uno di Mediaset pretenda di vagliare personalmente i nomi dei concorrenti dei reality del Biscione. La ...

Ruby ter - Berlusconi ripreso di nascosto dalle olgettine : “Mi chiedete cose impossibili - Mediaset non è mia” : L'agenzia di stampa Ansa è entrata in possesso di un video agli atti del Ruby Ter e mai diffuso. Nel video, che risale al 2011, si vede Silvio Berlusconi sul divano che viene ripreso di nascosto mentre parla con le cosiddette "olgettine" e replica alle incessanti richieste di contratto che le ragazze avanzano nel tentativo di accaparrarsi un lavoro in tv a Mediaset. "Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 ...

Berlusconi - il video segreto delle Olgettine : “Papi - facci lavorare in tv”. Lui : “Io presidente di niente a Mediaset” : “Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 anni“. È che Silvio Berlusconi, ripreso di nascosto col telefonino da una delle ragazze delle serate ad Arcore e seduto su un divano di villa San Martino, risponde alla pressanti richieste, definite “impossibili” dallo stesso ex premier, di alcune giovani in casa con lui che gli chiedono un lavoro in tv. Il video, di cui l’Ansa è venuta in ...

Renzi a Mediaset : Piersilvio Berlusconi conferma la trattativa : Matteo Renzi sarà un nuovo volto Mediaset? E' possibile, secondo Piersilvio Berlusconi, il quale ha confermato che tra l'ex premier e l'azienda di Cologno Monzese è in corso una trattativa. L'obiettivo è portare in tv un programma sulle bellezze di Firenze descritte proprio da colui che, dal 2009 al 2014, ne è stato primo cittadino. Il canale candidato a trasmettere l'ipotetico programma divulgativo potrebbe essere Rete 4 che, dalla prossima ...