Matteo Salvini | Senaldi svela il piano diabolico del leghista | ' Ecco perché non rompe con

Non è l'Arena - Massimo Giletti/ Ospiti e diretta - Matteo Salvini : "L'obiettivo è superare i tedeschi" : Massimo Giletti torna con Non è l’Arena su La7. Moltissima attesa per l’intervista a Jimmy Bennett, il ragazzo che ha accusato Asia Argento di violenza sessuale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:08:00 GMT)

Matteo Salvini - Aquarius 2 : 'Pronto a denunciare chi aiuta gli scafisti. Nelle ultime ore...' : La battaglia tra Matteo Salvini e le Ong non conosce sosta. L'ultimo caso è quello di Aquarius 2 , che nonostante la possibile revoca della bandiera da parte di Panama continua ad operare nel ...

Matteo Salvini : 'Meno immigrati - risparmiato un miliardo. E assumo 10mila persone nelle forze dell'ordine' : A differenza dei grillini e di Rocco Casalino , Matteo Salvini sceglie un'intervista per mandare il suo messaggio a Giovanni Tria . Nessuna minaccia, ma con fermezza, al Corriere della Sera , il ...

Pierluigi Bersani fa godere Matteo Salvini : 'Oggi i vecchi comunisti votano Lega' : 'Guardate che i comunisti di una volta oggi votano Lega'. Oh! Ci voleva Pier Luigi Bersani, uno che spesso ha ragione anche quando milita dalla parte del torto, per rivelare la verità che nessuno nel ...

Atreju - Matteo Salvini : “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” : “Non c’è nessuna strategia del doppio forno: con Silvia Berlusconi parliamo solo di accordi locali”. A una settimana dall’incontro di Arcore, Matteo Salvini torna a parlare dei suoi rapporti con il leader di Forza Italia. E lo fa ad Atreju, la manifestazione organizzata a Roma da Fratelli d’Italia, dove è stato intervistato da Enrico Mentana. “Per me il governo poteva essere allargato a Giorgia Meloni ma no a ...

Matteo Salvini - la promessa che gli ha strappato Antonio Tajani : 'Dopo il governo - alle elezioni con noi' : Dall'ultimo vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni è emerso un dettaglio mai chiarito fino in fondo sul futuro del governo Lega-M5s, cioè che cosa ha ...

Recco - il manifesto con Matteo Salvini appeso a testa in giù e la scritta : 'Cantina Loreto' : A Recco è apparso un inquietante manifesto contro Matteo Salvini. A darne notizia è lo stesso ministro dell'Interno che pubblica su Twitter la foto che della locandina in cui appare appeso a testa in ...

Porta a Porta - Matteo Salvini umilia Matteo Renzi : da Bruno Vespa non c'è storia : Per Matteo Salvini un trionfo, per Matteo Renzi una disgrazia. Una frase che riassume gli ultimi mesi della politica italiana. Ma non solo. In questo caso si parla di share, in particolare di Porta a Porta di Bruno Vespa . Nella puntata del 20 settembre, in studio c'era l'ex segretario democratico: la ...

Lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non risolve i problemi della manovra. Tria non si smuove dall'1 - 6% : La fragilità dell'impatto che lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio ha sull'impianto della manovra si può misurare da due prospettive, speculari tra di loro: da una parte il pressing asfissiante nei confronti di Tria per portare l'asticella del deficit almeno al 2%, dall'altra la fermezza del ministro dell'Economia nel tenere il punto sull'1,6 per cento. I problemi della legge di bilancio restano intatti perché ...

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Susanna - la neo consigliera di Salvini : «Matteo è un maestro. Fa politica umanitaria» : Susanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiQualcuno l’ha definita una sorta di ultras della Lega e (anche se a lei non piace) lo è a tutti gli effetti. Susanna Ceccardi, 31 anni, sindaca di Cascina (Pisa), è appena entrata a far parte del ristretto staff di consiglieri del leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il capitano, la guida, il maestro, per usare le ...

