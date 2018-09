: Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia che ha colpito la città di #Genova. Leggi le sue par… - Agenzia_Dire : Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia che ha colpito la città di #Genova. Leggi le sue par… - CyberNewsH24 : #Mattarella ricorda Salvo D'Acquisto - TelevideoRai101 : Mattarella ricorda Salvo D'Acquisto -

Il presidenteD',il brigadiere medaglia d'oro al valor militare ucciso per rappresaglia dai nazisti nel 1943. "Nella ricorrenza del 75mo anniversario della esecuzione del brigadiereD'-si legge in una nota-rendo a nome della Repubblica,commosso omaggio alla memoria di questa limpida figura di Carabiniere che, animato da altissimo senso del dovere, offrì la propria vita per salvare gli inermi cittadini di Torrimpietra, vittime innocenti della rappresaglia nazista".(Di domenica 23 settembre 2018)