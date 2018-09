: Martina: Pd presenterà contro-manovra - NotizieIN : Martina: Pd presenterà contro-manovra - TelevideoRai101 : Martina: Pd presenterà contro-manovra -

"Temo i condoni per gli evasori, il debito pubblico sulle spalle dei giovani e unache non serve agli italiani". Lo ha detto il segretario del Pd. "L'Italia adesso avrebbe bisogno di più equità e più crescita. Presenteremo unaproposta e daremo battaglia",dice. Sulle Olimpiadi 2016 "mi auguro che Chiamparino possa avere un ruolo guida. Certo non ci volevano i passi falsi della Appendino", aggiunge.(Di domenica 23 settembre 2018)