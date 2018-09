Marquez ' con Dovizioso sfida memorabile'

MotoGp Aragon 2018 - trionfa Marquez. Dovizioso secondo. La classifica aggiornata : Un'altra vittoria per lo spagnolo, che allunga in classifica. Ma sorpassi e brividi negli ultimi giri. Iannone terzo, Rossi solo ottavo

MotoGp - in Spagna Marquez vince il Gp di Aragona : scintille in pista con Dovizioso : I campioni di Moto 2, Moto 3 e MotoGp oggi sono impegnati in Spagna sul circuito di Aragon. Ecco tutti gli orari per seguire...

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e classifica warm up. Iannone il migliore - Dovizioso secondo e convincente. Caduta per Marquez - Valentino Rossi in ripresa? : E’ stato Andrea Iannone (Suzuki) il migliore del warm up del GP d’Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il pilota di Vasto, sfruttando due soft nuove, ha ottenuto il crono di 1’47″888, rendendosi protagonista anche di una scivolata in chiusura del turno, alla curva-2, fortunatamente senza conseguenze per lui. Alle spalle di Iannone due dei grandi favoriti per la gara odierna. Andrea Dovizioso ...

Marc Marquez - GP Aragon 2018 : “Ho commesso un errore nell’ultimo tentativo. Sarà sfida con la Ducati” : Marc Marquez ha fatto segnare il terzo miglior tempo nelle qualifiche del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica iridata partirà in prima fila alle spalle delle due Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, che sono riuscite a piazzare il giro buono all’ultimo tentativo. Il nativo di Cervera era riuscito a fare già il miglior tempo nel primo run ma non è riuscito a ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Alex Marquez comanda - Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira si nascondono : E’ dello spagnolo Alex Marquez (KAlex) il miglior crono dell’ultimo turno di prove libere della classe Moto2 del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, sfruttando degli pneumatici adatti al time-attack, ha ottenuto il tempo di 1’53″319 a precedere di 13 millesimi il tedesco Marcel Schrotter e di 44 il nostro Mattia Pasini. Il romagnolo, in particolare, ha fatto vedere anche un ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marc Marquez si conferma in vetta - Valentino Rossi (18°) cade ed è fuori dalla Q2 : Marc Marquez si conferma in vetta alla classifica combinata dei tempi, qualificante per la Q1 e la Q2 delle qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico, su uno dei tracciati che preferisce maggiormente, ha lavorato in questo turno prettamente in chiave gara, con gomme usate, esibendo un passo degno di nota. Una Honda performante anche per quanto fatto vedere dalla LCR di Cal Crutchlow ...

Gp Aragon - Marquez il più veloce nelle seconde libere : Roma, 21 set., askanews, - Marc Marquez e' stato il piu' veloce nella seconda sessione di prove libere della MotoGp al Gp di Aragon, 14esima tappa, su 19, del Motomondiale che si corre domenica sul ...

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Andiamo bene - siamo veloci : passo in linea con Lorenzo e Marquez” : Andrea Dovizioso può archiviare positivamente la prima giornata di prove libere valide per il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha infatti siglato il miglior tempo nella prima sessione mentre nella FP2 ha concluso in terza posizione accodandosi a Marc Marquez e al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Il vicecampione del Mondo, secondo in classifica generale, ha fatto capire di poter lottare per la vittoria ...

MotoGP Aragon - Marc Marquez : «Dobbiamo restare concentrati» : ALCANIZ - Marc Marquez detiene il record di successi sul circuito di Aragon, essendo riuscito a imporsi 4 volte al Motorland - una in Moto2 e tre in MotoGP - e infatti alla conferenza dei piloti ha ...

Marc Marquez - GP Aragon 2018 : “Il titolo si avvicina ma manca ancora qualcosa - correrò con attenzione” : Marc Marquez è apparso davvero sereno e fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend del GP di Aragon 2018 di MotoGP. Il leader della classifica generale si presenta nel terzo appuntamento spagnolo sui quattro previsti con il vento in poppa e con la consapevolezza di poter ulteriormente allungare e chiudere i conti in vista del suo quinto titolo nella classe regina. Per il Cabroncito inoltre, una bella sorpresa ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la Ducati vuol continuare a vincere - Marc Marquez aggressivo o calcolatore? : Ormai ci siamo. E’ tempo del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri della classe regina sono pronti a sfidarsi su uno de tracciati maggiormente graditi. Tecnica e coraggio sono altamente richiesti per andar forte e lo show sarà assicurato. La Ducati, uscita vittoriosa nelle ultime tre gare disputate, ha voglia di allungare la sua striscia vincente. La GP18, specie in questo scorcio di stagione, ...

MotoGP GP Aragon. Marquez : "Dobbiamo trovare qualcosa che ci permette di lottare con la Ducati" : L'appuntamento di Aragon è il 14esimo del mondiale 2018 e si tratta di uno dei cinque circuiti attualmente sul calendario dove si gira in senso antiorario. Marquez qui arriva da favorito, forte di ...

MotoGp – Marquez ad Aragon tra eccitazione e consapevolezze : “Ducati veloci - ma qui mi hanno dedicato una curva” : Marc Marquez pronto per il Gp di Aragon: le sensazioni del pilota Honda alla vigilia dell’appuntamento di casa Marc Marquez carico e motivato in vista dell’appuntamento di casa. La MotoGp si sposta da Misano ad Aragon, per la 14ª gara della stagione 2018. Lo spagnolo della Honda è leader della classifica piloti con un buon vantaggio sul secondo classificato, Andrea Dovizioso. Marquez però non si monta la testa e rimane ...