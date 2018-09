Marina Abramovic aggredita | un uomo la colpisce con una tela | fermato

Il video dell'aggressione a Marina Abramovic a Firenze :

Marina Abramovic si racconta all'Odeon / FOTO / VIDEO : Firenze, 20 settembre 2018 - Marina Abramovic in un cinema Odeon strapieno, che ha preceduto l'inaugurazione della sua mostra, " The Cleaner ", allestita a Palazzo Strozzi, fino al prossimo 20 gennaio,...

Marina Abramovic : “Il fallimento segna un nuovo inizio di cui non bisogna avere paura. Trump? Prestigiatore senza razionalità” : Quando si incontra dal vivo Marina Abramovic, artista di origine serba conosciuta in tutto il mondo, a colpire – prima ancora della sua voce calda e sensuale da cui escono fuori parole pronte a riempire frasi di sense of humour – è il colore dei suoi occhi, blu ottanio e non neri, come invece ci si aspetta guardando una sua fotografia. Lei è così: ama sorprendere dal come è a ciò che fa e la sua ...

Marina Abramovic : "L'artista come un piatto con ingredienti diversi" : Nel senso che un'opera è costituita da tanti ingredienti, da tanti strati; perché se è soltanto politica, domani sarà già vecchia politica, sarà una vecchia opera d'arte fuori dal suo contesto ...

Marina Abramovic : «Com’è - innamorarsi a 70 anni» : Cento opere che vanno dagli anni ’60 agli anni 2000 e che comprendono video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e rievocazioni delle sue celebrate performance dal vivo da un gruppo di artisti appositamente selezionati e addestrati per lo spettacolo. Quella che va in scena a Palazzo Strozzi di Firenze dal 21 settembre fino al 20 Gennaio 2019 è la prima retrospettiva che l’Italia dedica a Marina Abramovic – titolo: The Cleaner ...