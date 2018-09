Marina Abramovic aggredita da un sedicente artista | paura tra i turisti a Firenze

Un uomo ha tirato un quadro in testa a Marina Abramovic dentro a Palazzo Strozzi - a Firenze : L’artista Marina Abramovic è stata aggredita nel cortile di Palazzo Strozzi, a Firenze, dove si trovava per firmare autografi in occasione della mostra The Cleaner, inaugurata due giorni fa. Un uomo le ha tirato in testa un quadro – incorniciato The post Un uomo ha tirato un quadro in testa a Marina Abramovic dentro a Palazzo Strozzi, a Firenze appeared first on Il Post.

Un uomo ha tirato un quadro in testa a Marina Abramovich dentro a Palazzo Strozzi - a Firenze : L’artista Marina Abramovich è stata aggredita nel cortile di Palazzo Strozzi, a Firenze, dove si trovava per firmare autografi in occasione della mostra The Cleaner, inaugurata due giorni fa. Un uomo le ha tirato in testa un quadro – incorniciato The post Un uomo ha tirato un quadro in testa a Marina Abramovich dentro a Palazzo Strozzi, a Firenze appeared first on Il Post.

Marina Abramovic aggredita - un uomo la colpisce con una tela : fermato : Marina Abramovic è stata aggredita, questa mattina poco prima di mezzogiorno, mentre usciva da Palazzo Strozzi a Firenze che da venerdì scorso ospita una mostra dell’artista serba per festeggiare i 50 anni di carriera. Un uomo ha tirato una tela, di sua composizione, in testa alla celebre performer, 71 anni, che in questi giorni si trova nel capoluogo toscano per una serie di eventi collegati all’esposizione. L’episodio è stato ...

Aggressione a Marina Abramovic : L'uomo è già salito alla ribalta della cronaca per episodi simili . Nel gennaio scorso in Piazza della Signoria l'uomo imbrattò una statua dell'artista svissero Urs Fischercon una bomboletta spray di ...

Un uomo ha spaccato un quadro in testa a Marina Abramovic : Brutta disavventura per Marina Abramovic a Firenze: la 71enne artista serba naturalizzata americana è stata aggredita all'una di notte da un uomo che le le ha spaccato una tela in testa mentre usciva da Palazzo Strozzi, dove è in corso una sua mostra. L'uomo, un sedicente artista già protagonista di simili aggressioni in passato, è stato subito fermato dalla Polizia. La Abramovic ...

Marina Abramovic aggredita a Firenze - fermato un uomo - : L'aggressore ha tirato una tela in testa all'artista di origini serbe. La donna sta bene ma è scossa. E' stata colpita mentre usciva da Palazzo Strozzi, dove è in corso una sua mostra

Marina Abramovic aggredita a Firenze : fan le spacca quadro in testa/ Ultime notizie - follia a Palazzo Strozzi : Marina Abramovic aggredita a Firenze: fan spacca un quadro in testa all'artista-performer. follia a Palazzo Strozzi dove è in scena la mostra The Cleaner: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:00:00 GMT)

Firenze - Marina Abramovic aggredita a Palazzo Strozzi : un uomo le ha gettato una tela in testa : Paura per Marina Abramovic, colpita alla testa con una tela mentre usciva da Palazzo Strozzi a Firenze, dove è in corso una sua mostra. E' scossa ma sta bene. Fermato l'aggressore: è un sedicente artista già noto per episodi simili.Continua a leggere

Firenze - aggredita Marina Abramovic : fermato un uomo : Un uomo ha aggredito, tirandole una tela in testa, l'artista Marina Abramovic mentre usciva da Palazzo Strozzi, a Firenze, dove è in corso una sua mostra. E' successo nella notte tra sabato e domenica.

Marina Abramovic si racconta all'Odeon / FOTO / VIDEO : Firenze, 20 settembre 2018 - Marina Abramovic in un cinema Odeon strapieno, che ha preceduto l'inaugurazione della sua mostra, " The Cleaner ", allestita a Palazzo Strozzi, fino al prossimo 20 gennaio,...

Cento opere per 50 anni di carriera : Marina Abramovic si mette in mostra a Firenze : Oltre 100 opere tra dipinti, video, installazioni e performance: è ' The Cleaner ' , prima grande retrospettiva italiana dedicata all'artista di origine serba Marina Abramovic, dal 21 settembre al 20 ...

Trenitalia - "La Freccia" : cover su Marina Abramovic e la sua mostra di Firenze : Trenitalia, sempre attenta a desideri e necessità delle persone ancora una volta è impegnata a sostenere la cultura . Ora è la volta della mostra " - The Cleaner", in programma a Palazzo Strozzi a ...

A Strozzi la 'vita' di Marina Abramovic : FIRENZE, 19 SET - Oltre 100 opere tra dipinti, video, installazioni e performance: è 'The Cleaner', prima grande retrospettiva italiana dedicata all'artista di origine serba Marina Abramovic, dal 21 ...

Marina Abramovic : “Il fallimento segna un nuovo inizio di cui non bisogna avere paura. Trump? Prestigiatore senza razionalità” : Quando si incontra dal vivo Marina Abramovic, artista di origine serba conosciuta in tutto il mondo, a colpire – prima ancora della sua voce calda e sensuale da cui escono fuori parole pronte a riempire frasi di sense of humour – è il colore dei suoi occhi, blu ottanio e non neri, come invece ci si aspetta guardando una sua fotografia. Lei è così: ama sorprendere dal come è a ciò che fa e la sua ...