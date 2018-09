Marina Abramovic aggredita con un quadro Ultime notizie Firenze | uomo fermato | “L' ho

Marina Abramovic colpita con una tela da un sedicente artista : non è ferita : Un quadro di carta tirato in testa e che si rompe. Materiale innocuo, ma il gesto fa clamore perché poteva andare peggio. Tanta paura, dunque, per Marina Abramovic a Firenze, che comunque sta bene, ...

"Ho incontrato l'aggressore" - parla Marina Abramovic : Firenze, 23 set. (AdnKronos) - "Tra la folla c'era un uomo sulla quarantina che portava con sé un dipinto raffigurante il mio volto in modo distorto. Si è avvicinato guardandomi dritto negli occhi e io gli ho sorriso, pensando che fosse un regalo per me. In una frazione di secondo ho visto la sua es

Marina Abramovic aggredita : “Credevo in un regalo invece mi ha colpito” : “Tra la folla c’era un uomo sulla quarantina che portava con sé un dipinto raffigurante il mio volto in modo distorto. Si è avvicinato guardandomi dritto negli occhi e io gli ho sorriso, pensando che fosse un regalo per me. In una frazione di secondo ho visto la sua espressione cambiare e diventare violenta, venendo verso di me molto velocemente e con grande forza. Sapete, i pericoli arrivano sempre molto rapidamente, come la morte ...

