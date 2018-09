Manovra | Salvini | ' Tra 6 e 7 miliardi per cancellare legge Fornero'

Legge Fornero - Salvini annuncia 6-7 miliardi in Manovra per cancellarla : Matteo Salvini annuncia che verranno stanziati 6 miliardi per la cancellazione della Legge Fornero: "Mandare in pensione la gente a 70 anni è sbagliato. La sua Legge è stata profondamente sbagliata perché ha rovinato milioni di italiani di 60 anni, di 70 anni di 20 anni. Quindi io la devo cancellare".Continua a Leggere

Salvini : via legge Fornero : Manovra 7mld : Poi annuncia: "Giovedì sarò in Tunisia per parlare di sicurezza ed economia. Andrò in Nigeria e in altri Paesi africani: voglio aumentare esplusioni e rimpatri"

Salvini : via legge Fornero : Manovra 7mld : 21.50 "Mandare in pensione la gente a 70 anni è sbagliato. La sua legge ha rovinato milioni di italiani di 60 anni, di 70 anni. Quindi la devo cancellare". Così il ministro dell'Interno Salvini a 'Non è l'Arena' su La7, parlando della legge Fornero: "Ci sarà l'impegno più pesante di 6-7 miliardi". E "domani arriva finalmente il decreto sicurezza e immigrazione al Cdm", ha aggiunto. Poi annuncia: "Giovedì sarò in Tunisia per parlare di ...

Salvini : "Con Manovra coraggiosa - deficit non è un problema" : Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato prevalentemente di economia, essendo la legge di bilancio il tema caldo di queste settimane, ma c'è stato spazio anche per commentare il fatto più discusso di ieri, ossia l'audio di Rocco Casalino, portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che minaccia i tecnici del Ministero dell'Economia. Su Casalino Salvini ha detto:"Credo sia stato incauto. Ma ...

Salvini “Manovra coraggiosa - i numeri contano poco”/ Ultime notizie “Meno immigrati - risparmiati un miliardo" : Manovra, Salvini avverte Tria “Deficit non è un problema”. Ultime notizie “Sanità? Tagliamo gli sprechi”. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno rilasciate stamane(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:08:00 GMT)

Salvini : "La Manovra deve essere coraggiosaVia gli sprechi - anche nella Sanità" : In un'intervista il vicepremier spiega come vorrebbe che fosse la prossima legge di bilancio: "Se l'Italia vuole crescere, deve investire, qualche decimale di deficit non è un problema".

Manovra : Salvini - ci vuole coraggio : ANSA, - ROMA, 23 SET - Serve una Manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce, il debito aumenta. Messaggio per il ministro dell'Economia dal vicepremier Matteo Salvini, intervistato in apertura di prima pagina dal Corriere. 'Se la legge di bilancio sarà tale, e lo sarà - dice il ministro dell'Interno -, gli zero virgola di ...

Salvini : "Serve una Manovra coraggiosa con un bilancio espansivo" : Un reddito per il reingresso nel mondo del lavoro fa parte del nostro programma di crescita". "Di Maio dice la 'sanità non si tocca', ma gli sprechi si devono toccare e i costi standard saranno ...

Salvini : Manovra?Coraggiosa ed espansiva : 9.24 "Serve una manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce,il debito aumenta".Così il vicepremier Salvini, sul Corriere della Sera, lancia un messaggio per il ministro dell'Economia Tria. "Se la legge di bilancio sarà tale e lo sarà- aggiunge- gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente". Salvini sottolinea che i tagli agli sprechi si devono fare anche nella sanità.Casalino? "E' stato incauto. ...

Su Manovra e Dl Salvini doppio fronte con Colle e Mef : Raccontano che nella mattina di ieri, poco prima del nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, ci sia stato un “patto” tra la Lega e i 5 Stelle: un sostegno dei grillini su Dl...