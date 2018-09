Manovra | Conte | con i tecnici dialogo serrato ma l' indirizzo spetta a noi

Conte : fiducia in chi lavora a Manovra : 10.12 "La Manovra non deve essere miracolosa, ma laicamente coraggiosa e utile al Paese. Sarà razionale, ben impostata e costruita". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a San Giovanni Rotondo. "fiducia in Tria? Ho massima fiducia in tutti i ministri e in chi lavora alla Manovra.Ho letto di qualche polemica,ma lascia il tempo che trova.La burocrazia e le strutture amministrative sono al servizio delle iniziative che noi facciamo.Spetta a noi ...

"Con una Manovra coraggiosa gli zero virgola non conteranno niente" : "La legge di bilancio? Una cosa è importante: che sia coraggiosa. Se lo sarà, e lo sarà, gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera in apertura di prima pagina.Una legge di bilancio coraggiosa "significa - osserva - che se l'Italia vuole crescere, deve investire". Salvini spiega: "in queste ultime settimane ho avuto modo di ...

Conte difende Casalino : 'Piena fiducia - governo unito sulla Manovra' : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnici del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Conte - concentrati per Manovra migliore : ANSA, - SAN GIOVANNI ROTONDO, FG,, 22 SET - "Siamo tutti concentrati, a tutti i livelli, su un obiettivo, fare la manovra migliore per questo Paese". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con ...

Manovra - Conte : 'Sappiamo far di conto - non siamo scalmanati' : 'Non saremmo un buon governo se attuassimo le riforme senza tenere conto dei conti pubblici. Sappiamo far di conto, non siamo una banda di scalmanati: certo, sarebbe stato bello fare una Manovra senza ...

Vertice sulla Manovra - Conte : 'Al via le riforme poi valuteremo l'impatto economico' : Il premier rilancia l'intesa tra Lega e M5s. Il Carroccio annuncia il via libera su quota 100 per le pensioni. Di Maio ribadisce che il reddito di cittadinanza riguarderà solo gli italiani anche se ...

Manovra - Conte : “Terremo i conti in ordine non siamo una banda di scalmanati” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene sulla Manovra e sul vertice di oggi che si è tenuto a Palazzo Chigi: "Non saremmo dei buoni governanti se pensassimo a varare riforme senza tenere in ordine i conti. Non siamo una banda di scalmanati come qualcuno ci vuol descrivere in maniera strumentale".continua a leggere

Conte : la fumata bianca sulla Manovra è già iniziata : Roma, 21 set., askanews, - "La fumata bianca sulla manovra è già inziata, non stiamo a zero. È ovvio che biosgna curare tanti dettagli, riforme da considerare perché il Paese ha biosgno di essere ...

Manovra : Conte - verso fumata bianca - terremo i conti a posto : "Stiamo tutti lavorando per attuare questo programma". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a San Giovanni Rotondo nel corso di una intervista pubblica. "La fumata bianca della nuova Manovra - ha detto - scaturisce pian piano che noi ci incontriamo. La fumata bianca è già iniziata. Bisogna curare tanti dettagli tanti passaggi e tante riforme che stiamo lanciando. Questo Paese ha bisogno di essere ...

Manovra - Conte : Mai contemplato aumento dell'Iva - non è d'attualità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte - Manovra dovrà tenere conti ordine : ANSA, - SALISBURGO, 19 SET - "Il numero della manovra dovrà dare anche il segno che stiamo tenendo i conti in ordine". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice ...

