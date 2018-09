Maltempo | in arrivo freddo e raffiche di vento Ultime notizie | allerta gialla in quattro

Maltempo - in arrivo venti di burrasca : allerta gialla in quattro regioni : Arriva l'autunno e porta con sè freddo e raffiche di vento. Peggiorano le condizioni meteorologiche in Italia, a causa di una perturbazione di origine atlantica in arrivo in serata. Colpirà per primi ...

Previsioni Meteo : l'estate finisce nel week-end - in arrivo freddo e Maltempo! : Ultimi scampoli estivi in Italia. Prossima settimana con freddo e tanto maltempo! Previsioni Meteo / l'estate è ormai prossima alla sua conclusione sotto tutti i punti vista, da quello...

Maltempo in arrivo : allerta gialla della Protezione Civile : Per domani 19 settembre in tutta la Sicilia si attendono temporali. Lo annuncia una nota della Protezione Civile. Forti precipitazioni e grandinate

Allerta meteo : molte nubi e piogge su Sardegna e Ovest Liguria - ondata di Maltempo in arrivo al Sud : 1/4 ...

Allerta Meteo - Maltempo in arrivo sull’Italia da Sud/Ovest : avviso della protezione civile - i bollettini e le mappe : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica determinerà una perturbazione sulle regioni del nord-Ovest del paese, accompagnata da rovesci e temporali anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Allerta della Protezione Civile per il Maltempo in arrivo : forti temporali nelle prossime ore : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista della perturbazione atlantica che nelle prossime ore si intensificherà sul Centro-Nord Italia, portando piogge e temporali...

Maltempo e nubifragi in arrivo : scatta l'allerta meteo : L'avviso della Protezione Civile: nelle prossime ore meteo in peggioramento al centro-nord. Ecco le regioni colpite

Aeronautica Militare : Maltempo anche forte in arrivo stasera al Nord : Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico sta per interessare l'Italia. Lo farà a cominciare dalle regioni settentrionali, dove nel corso di oggi la situazione meteo tenderà a divenire...

Maltempo Giappone : in arrivo il tifone più potente dell’anno : Raffiche di vento e piogge torrenziali con potenti fulmini: il Giappone si prepara al tifone numero 21 della stagione, il cui approdo è atteso nel primo pomeriggio di martedì sul versante centro occidentale dell’arcipelago. L’Agenzia meteorologica nazionale avverte che si tratta del ciclone tropicale con la maggiore intensità dall’inizio dell’anno, con una pressione atmosferica di 940 ettopascal e venti che potranno ...

Allerta meteo Campania : Maltempo in arrivo : La perturbazione meteorologica che sta interessando la Campania permarra’ anche domani, investendo anche altre zone del territorio e portando nuove piogge e temporali. Lo rende noto la Protezione Civile regionale che ha diramato, per domani, una nuova Allerta meteo di colore giallo. Dalle 6 alle 18, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tali da determinare una criticita’ di colore ...