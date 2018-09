Malika Ayane e il ricordo di Sanremo | «Ecco perché la mia orchestra si è ribellata»

Malika Ayane/ Madre a 21 anni “oggi mia figlia mi guarda con amore” - Emma Marrone “l’adoro” (Domenica Live) : Malika Ayane, ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live: la sua infanzia felice, l'essere Madre e il grande successo musicale. Messaggio di Emma Marrone all'amica.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:18:00 GMT)

Audio di Domino di Malika Ayane - dopo Naïf un quinto album dal pop sofisticato e vintage : Domino di Malika Ayane ha fatto il suo debutto il 21 settembre su etichetta Sugar, a oltre tre anni dal precedente ed acclamato Naïf, album di grande successo in radio, di cui sembra la naturale evoluzione. Malika Ayane ha proseguito nel solco tracciato dal suo precedente disco tornando a lavorare con gli stessi collaboratori che avevano già contribuito alla realizzazione di Naïf, ovvero con Pacifico per i testi e Axel Reinemer e Stefan ...

Malika Ayane in tour nel 2019 - tutti i concerti in programma per i prossimi mesi : Malika Ayane in tour nel 2019 per la presentazione dal vivo dell'album Domino atteso per questa settimana. La cantante presenterà il nuovo progetto discografico di inediti nei teatri italiani nel 2018, a partire dal 6 novembre con una doppia data a Genova. A seguire toccherà Torino e Roma per poi far tappa a Roma e Napoli, Pozzuoli e Firenze, doppio concerto il 28 e il 29 novembre. A dicembre la tournée ripartirà da Milano per poi essere a ...

Malika Ayane : 'In questo disco ci sono le mie cento sfumature' : Giochi spesso con i look, in che fase sei? E' un periodo in cui mi sento molto essenza, con una grande attenzione all'interiore, anche se faccio più sport di quanto ne abbia mai fatto in tutta la ...

Malika Ayane nuovo tour : a Catania e Palermo il 23 e il 24 gennaio : Il “Domino tour” di Malika Ayane debutterà al Teatro Politeama di Genova il 6 novembre ed arriverà in Sicilia il

Malika Ayane - “Domino” è il nuovo album/ “E’ un disco da interni” : ecco la doppia ambientazione del tour : Malika Ayane è tornata. “Mi sono immaginata un album con una band che può suonare musica anni '60 con strumenti anni '80”, Domino è il nuovo album.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Il ritorno di Malika Ayane : "Nel nuovo Domino canto il mio pop vintage" : Dopotutto non è facile essere Malika Ayane. Ha una gran voce, tra l'altro sempre più colorata, e un'attitudine stradaiola che, quando vuole, diventa elegante e raffinata. Dopo dieci anni ad altissimo ...

Malika Ayane : «Domino il ritmo col gusto vintage» : 'Il quinto figlio' lo chiama lei, che madre lo è già di suo, di una ragazzina di tredici anni. Facile capire che Malika Ayane certe parole non le usi a caso. C'è tanta fatica e tanto tempo speso in ...

Malika Ayane - osare qualcosa di bello : Da novembre Malika porterà in tour due spettacoli che correranno in parallelo, uno per i teatri e uno per i club.

Malika Ayane - gli ambienti sonori di 'Domino' e il tour in cui si sdoppia " VIDEOINTERVISTA : Mi ha fatto capito che faccio il lavoro più bello del mondo perché mi permette di cambiare le carte in tavola". L'idea del doppio concerto è venuta dopo aver visto uno show in cui Elvis Costello ...

Malika Ayane torna il 21 settembre con il nuovo album “Domino” e poi va in tour : Milano. “Essere donna è difficile, avere delle idee ed essere rispettate è ancora più difficile”. Così ha esordito Malika Ayane

Domino - il ritorno di Malika Ayane per i 10 anni di carriera : Domino è il quinto progetto discografico di Malika Ayane e rappresenta il grande ritorno sulle scene della cantautrice milanese dopo tre anni di assenza, durante i quali ha lavorato alla produzione ...

Malika AYANE/ Video - il nuovo singolo è “Sogni tra i capelli” - l'ultimo gioiellino (Wind Summer Festival) : MALIKA AYANE scalderà il pubblico del Wind Summer Festival, in occasione della finale, con la sua “Stracciabudella”. Appuntamento in prima serata su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:24:00 GMT)

Malika Ayane : «Dopo una notte passata in albergo ho trasformato la chitarra e la sega in una drum machine» : Emozioni al centro anche nel secondo singolo di Malika Ayane. Sogni tra i capelli (Sugar) anticipa l’uscita il 21 settembre dell’album di inediti “DOMINO” che segna il ritorno della cantautrice milanese sulla scena musicale. Sogni tra i capelli sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 7 settembre: “È un gioiellino che ho scritto nel mese di maggio a Londra con Helen Boulding e Nikolaj Bloch dopo una ...