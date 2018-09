: Maldive, il «Paradiso» al voto tra purghe, ponti e miliardi cinesi - Corriere : Maldive, il «Paradiso» al voto tra purghe, ponti e miliardi cinesi - nightchangev : RT @zangari_mary: @nightchangev adoro tutto. Abbinamento stupendo e bio bellissima. Adoro follemente il nick e il tweet fisso. Tu e il tuo… - zangari_mary : @nightchangev adoro tutto. Abbinamento stupendo e bio bellissima. Adoro follemente il nick e il tweet fisso. Tu e… -

Seggi aperti questa mattina alle, per le elezioni presidenziali. I candidati sono il presidente uscente Abdulla-vicino alla Cina-sfidato da Ibrahim Mohamed Solih- più favorevole all'India, Unione europea e Usa. Nell'arcipelago, dove vivono 340mila persone,secondo i sondaggi,è l'attuale capo di Stato AbdullaGayoom,che ha siglato con la Cina una serie di accordi commerciali nel piano della "Belt and Road",la nuova Via della Seta cinese. A molti giornalisti e osservatori è stato rifiutato il visto.(Di domenica 23 settembre 2018)