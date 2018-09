Malata di cuore | resta 15 minuti in ascensore tra un esame e l' altro e muore a Palermo

AmMalata di cuore - sta quindici minuti in ascensore tra un esame e l'altro e muore : Una denuncia ai carabinieri è stata presentata dai familiari di una donna di 62 anni, Giuseppa Gambino, morta stamani nell'ospedale Villa Sofia a Palermo dopo aver svolto due esami al cuore. Secondo i parenti ci sarebbero stati ritardi tra il primo e il secondo esame quando la paziente sarebbe "rimasta in barella per una quindicina di minuti in ascensore". La direzione sanitaria ha nominato una commissione interna che indagherà sui ...