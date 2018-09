Mafia | la Toscana non è più immune | quarta Regione per arresti e denunce “Contesto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 settembre 2018) Il “mondo di mezzo” non esiste solo nella Roma diCapitale. Anche inc’è unasfuggente, invisibile e meno localizzata che trova terreno fertile nel mondo della politica e dell’impresa arrivando a costituire dei “veri e propri comitati di affari” con i colletti bianchi. A scriverlo nero su bianco è il secondo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione presentato venerdì e curato dalla Scuola Normale di Pisa su commissione della. Non solo: escludendo Sicilia, Campania e Calabria, secondo le statistiche ufficiali negli ultimi tre anni laè la primain Italia per numero dicon l’aggravante del metodo mafioso e per questo “si conferma un contesto economico favorevole, oltre che vantaggioso, per gli investimenti criminali”. Un quadro desolante riguardo ad una delle Regioni più ricche d’Italia che fino a ...