' L' orgasmo non è un complotto occidentale' Daoud contro gli imam del sesso

Cosa succede se l'orgasmo femminile non arriva : Dalla chirurgia estetica all'oncologia, passando per la psichiatria, la sessuologia, la cardiologia, la celiachia e la scienza della nutrizione. Su sito di repubblica è possibile accedere a uno ...

orgasmo apocalittico. “Golden arch” - fai sesso così e non potrai più farlo in altri modi : Il sesso è una bomba. Fa bene al corpo, alla mente, all’umore. Fa bruciare calorie, allontana lo stress, ci rilassa e, cosa non da poco, ci fa provare piacere. Un piacere pazzesco. O meglio, così dovrebbe essere. Già perché troppo spesso succede che, specialmente la donna, non raggiunga l’Orgasmo. E questo non va bene. Perché entrambe i partner, quando fanno sesso, devono raggiungere l’Orgasmo. Non esiste che lo raggiunga solo l’uomo. ...

“Fidanzata in coma”. Hai voglia di orgasmo ma non ti va di faticare? La soluzione : Ci siamo passate tutte: abbiamo fatto una cenetta sopraffina, prese dall’euforia di poter sgarrare, ci siamo concesse qualche pietanza in più, oltre a fiumi di vino, già ci pregustavamo il dopo cena bollente con il nostro partner ma ci siamo rese conto che eravamo troppo piene e il sesso non sarebbe stata una buona idea. Come si può fare l’amore e muoversi agilmente quando si è pieni come uova? Impossibile. Tra l’altro ci sentiamo a ...

orgasmo - sono mesi (o anni) che non lo raggiungi? Forse fai questo errore grave : Bello, il sesso. Bellissimo. E bello l’Orgasmo. Sì, è vero. Ma la verità è che non tutte le donne lo raggiungono facilmente mentre ci sono donne che non lo raggiungono proprio. E, per questo, soffrono. Ma quali sono i motivi per cui non si raggiunge l’Orgasmo? Le ragioni che possono ostacolare il piacere sono numerose, alcune di tipo psicologico, altre legate al consumo di farmaci o a fattori fisici. Lo stress, per esempio, è il nemico ...

orgasmo femminile - molti uomini non se ne accorgono : Orgasmo, questo sconosciuto. Secondo uno studio americano, la maggior parte degli uomini non si accorge quando la propria compagna raggiunge il piacere. Una situazione che, con il passare del tempo, può minare alle fondamenta la stessa relazione fra i partner. La ricerca condotta dalla Brigham Young University e pubblicata sul “Journal of Sexual Medicine”, ha preso in esame 1.683 coppie eterosessuali. Da una parte l’indagine ha ...