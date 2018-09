LOREN DEL SANTO | IL FIGLIO DI LORY SI È SUICIDATO Soffriva di Anedonia | la foto

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della prima giornata. CUS Pisa e LORENzoni partono bene : prima giornata per quanto riguarda il campionato femminile di A1 di Hockey su prato. Parte subito la sfida a distanza tra CUS Pisa e Lorenzoni, che sono già in vetta alla graduatoria in coppia: le campionesse d’Italia si impongono per 3-1 sul CUS Padova, le piemontesi battono 2-1 la Libertas San Saba. Pareggio per 3-3 tra Butterfly Roma HCC e Pol. Ferrini, mentre ancora deve disputarsi l’incontro tra Amsicora e Argentia. Andiamo a ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Jorge LORENzo si è lussato l’alluce - gesso per lo spagnolo. Il referto dell’infortunio : Jorge Lorenzo è caduto alla prima curva del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, che scattava dalla pole position nella gara di casa, è stato letteralmente catapultato dalla propria moto ed è così stato vittima di un brutto incidente che ha lasciato delle conseguenze. L’highside ha fatto cadere rovinosamente il pilota della Ducati che ha colpito l’asfalto con il piede destro e, dopo i primi accertamenti, i ...

Real - FLORENtino Perez : 'Ronaldo e Zidane nella storia del club. Questa sarà per sempre casa loro' : Menzione speciale per Varane, campione del mondo con la Francia". Gli acquisti "Sono arrivati giocatori importanti come Vinícius, uno dei talenti più promettenti in circolazione. Abbiamo portato a ...

Lory Del Santo su LOREN : "L'altro mio figlio voleva seguirlo" : Ha destato moltissimo scalpore la rivelazione di Lory Del Santo del suicidio del figlio Loren avvenuta un mese fa a Verissimo. La tragedia non ha scosso logicamente solo la madre, ma anche il fratello Devin, come raccontato dalla stessa ex soubrette a Silvia Toffanin: Devin non riesce a perdonarsi per quello che è successo a Loren. In queste settimane, pur soffrendo, mi sono data forza per lui che mi ha fatto capire che avrebbe voluto ...

MotoGP - GP Aragon. On board con Jorge LORENzo : il giro perfetto della pole VIDEO : Aragon, on board con Lorenzo: il super giro della pole Guarda tutti i VIDEO MotoGP 2018, tutti i VIDEO Guarda tutti i VIDEO

Lory Del Santo e il figlio morto suicida : “LOREN era malato di anedonia” : Lory Del Santo ha svelato a Verissimo la malattia del figlio Loren, che a 19 anni si è tolto la vita lo scorso agosto. Il giovane era malato di anedonia, una patologia cerebrale che porta una persona a non provare piacere in nessun aspetto della sua vita. Una patologia congenita alla sua nascita: il figlio di Loren è infatti nato prematuro nel 1999. “Loren era nato prematuro, aveva avuto un trauma durante la nascita ela probabilità di farcela ...

