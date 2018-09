L’Italia di pallavolo si è qualificata per la fase finale dei Mondiali

L’Italia di pallavolo ha vinto la sua sesta partita di fila ai Mondiali : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-0 la Finlandia nella prima partita della seconda fase a gironi dei Mondiali, giocata venerdì sera al Mediolanum Forum di Assago. Ha chiuso l’incontro dopo aver vinto 25-20 il primo set e poi The post L’Italia di pallavolo ha vinto la sua sesta partita di fila ai Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali di Pallavolo - L'Italia non sbaglia un colpo : Finlandia al tappeto : Successo dell'Italvolley, 3-0, sulla Finlandia, nel match che ha aperto al Forum di Assago la seconda fase dei Mondiali. Questi i parziali, 25-20, 25-18, 25-16, per la squadra di Blengini che ora dovrà vedersela contro la Russia, reduce dal successo sull'Olanda. Una sfida intrigante che gli azzurri affronteranno senza paura.

Mondiali di Pallavolo - L'Italia batte la Slovenia : 5a vittoria su 5 per gli azzurri : E' un Italvolley inarrestabile quella che è stata capace di infiammare il pubblico del Mandela Forum di Firenze. Anche la Slovenia si è arresa al cospetto della Nazionale azzurra che ha centrato così la 5a vittoria in altrettante partite (23-25, 25-19, 25-13, 25-18). In questo modo gli uomini di Blengini hanno ipotecato la Final Six.

L'Italia maschile ha vinto la sua quarta partita consecutiva ai Mondiali di pallavolo : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto per tre set a zero la Repubblica Dominicana nel quarto turno dei Mondiali, domenica sera al Mandela Forum di Firenze. La Nazionale era già qualificata al turno successivo dall'incontro precedente ma ha comunque

Mondiali di Pallavolo - L'Italia batte anche l'Argentina di Velasco : A Firenze l'Italia di Blengini vince ancora nel Mondiale di Pallavolo 2018. Gli azzurri hanno sconfitto l'Argentina di Julio Velasco per 3 set a 1 (23-25, 25-15, 25-23, 27-25). Una vittoria molto bella, la terza del primo raggruppamento della Coppa del Mondo, che dà agli azzurri la certezza del passaggio del turno.

L'Italia maschile ha battuto l'Argentina nella terza partita dei Mondiali di pallavolo : La Nazionale italiana ha battuto 3-1 l'Argentina nella terza partita della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo, giocata sabato sera al Mandela Forum di Firenze, e si è qualificata alla seconda fase del torneo. Per l'Italia questa è la

Pallavolo - L'Italia si arrende all'Olanda in amichevole : le azzurre di Mazzanti cedono al tie-break : Prestazione altalenante delle azzurre, che vanno due volte in vantaggio per farsi poi rimontare fino al tie-break A Costa Volpino la nazionale italiana femminile ha ceduto nella seconda amichevole 2-3 (26-24, 20-25, 25-17, 14-25, 15-17) all'Olanda. La partita, come ieri, si è risolta al quinto set con le azzurre si sono espresse su buoni livelli nel primo e terzo parziale, mentre nel secondo e quarto sono state le avversarie a

L'Italia ha battuto il Belgio nella seconda partita dei Mondiali di pallavolo maschili : L'Italia ha battuto il Belgio per 3 a 0 nei Mondiali di pallavolo maschili che sta ospitando insieme alla Bulgaria: è la seconda vittoria nel torneo, dopo quella ottenuta domenica contro il Giappone con lo stesso risultato. La partita si

Pallavolo – Europeo U19 : L'Italia vince il titolo continentale - sconfitta in finale 3-2 la Russia : Le azzurre si laureano campionesse europee dopo aver ribaltato l'iniziale svantaggio di 0-2 contro la Russia Trionfo azzurro a Tirana, la nazionale Italiana femminile U19 si è aggiudicata la Medaglia d'Oro al Campionato Europeo di categoria. Una vittoria arrivata al termine di una bellissima finale contro la Russia, sconfitta dopo una lunga battaglia 3-2 (24-26, 18-25, 26-24, 25-22, 15-9). Per salire sul gradino più alto del podio le

Pallavolo – Torneo di Montreux : L'Italia brilla contro il Brasile - è finale per le azzurre : L'Italia femminile di Pallavolo di mette in tasca la finale del Torneo di Montreux Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha sconfitto il Brasile 3-2 (19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-12), qualificandosi per la finale. Domani alle ore 16 si giocheranno il primo posto della manifestazione contro la vincente tra Turchia e Russia (in campo adesso). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Molto

Pallavolo – Campionato Europeo U19 : L'Italia stende la Turchia - le azzurre staccano il pass per la finale : La gara che assegnerà il titolo si svolgerà domani e l'Italia affronterà una tra Russia e Polonia Grazie all'ennesima convincente prestazione la nazionale italiana under 19 ha conquistato la finale nel Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento a Tirana. Nella partita di oggi le azzurrine di Massimo Bellano hanno avuto la meglio 3-1 (25-15, 10-25, 25-22, 25-22) sulla Turchia, avversario sempre ostico che anche lo scorso

Mondiali di Pallavolo - tutto pronto per l'esordio delL'Italia : le parole di Blengini e di Ivan Zaytsev : In attesa della gara d'esordio, oggi i due commissari tecnici e i due capitani hanno preso parte al media meeting tenutosi presso l'hotel dove alloggiano le squadre Countdown in atto al Parco del Foro Italico dove domani alle ore 19.30 la Nazionale Maschile di Gianlorenzo Blengini farà il suo esordio contro il Giappone nei Campionati del Mondo. Il match, atteso da migliaia di appassionati e al quale assisterà il Presidente della

Mondiali di Pallavolo - due giorni all'esordio delL'Italia : domenica il debutto a Roma contro il Giappone : La Nazionale italiana esordirà domenica contro il Giappone, l'obiettivo è quello di iniziare con una vittoria la rassegna iridata Mancano appena due giorni all'esordio della Nazionale Maschile nei Campionati del Mondo. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini dopo l'ultimo test match giocato a Siena ieri nel tardo pomeriggio, sono a Roma dove domenica sera alle ore 19.30 affronteranno il Giappone nell'ouverture del grande evento atteso dal

Pallavolo – Europei U19 : L'Italia non conosce ostacoli - stese 3-0 le padrone di casa dell'Albania : Con questa vittoria, Fahr e compagne sono riuscite a blindare il primo posto nel girone, evitando così la Russia in semifinale Nell'ultima gara della fase a giorni dell'Europeo Under 19 femminile, le azzurrine di Massimo Bellano hanno conquistato un altro successo, superando le padrone di casa dell'Albania con un 3-0 (25-13, 25-14, 25-19) che non ammette repliche. Con questa vittoria, Fahr e compagne sono riuscite a blindare il primo posto