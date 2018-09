Liliana Segre Forse la democrazia non fa contenti tutti i cittadini Che

Liliana Segre : "Piccoli Mussolini? È il popolo che li chiede" : "Se qualcuno non è contento per la democrazia ritrovata e preferisce tornare ai tempi in cui qualcuno decideva e gli altri erano più tranquilli, bisogna rispettare il desiderio del popolo ". Con queste parole la senatrice a vita Liliana Segre ha risposto nel corso della presentazione del volume "Razza e ingiustizia" a Palazzo Madama a chi gli chiedeva un parere sulle dichiarazioni del commissario Ue Pierre Moscovici sui "piccoli ...

Liliana Segre - la senatrice a vita : “Salvini? È il volto nuovo dell’Europa - ma di un’Europa dell’indifferenza” : Matteo Salvini il volto nuovo dell’Europa come dice il Time? “Penso che ci vada molto vicino, ma di un’Europa volutamente indifferente, perché è la fase più comoda quella dell’indifferenza”. Ad attaccare è la senatrice a vita , Liliana Segre , a margine della presentazione del volume ‘Razza e inGiustizia‘ in Senato, ottanta anni dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938 da parte del regime di ...

Leggi razziali in Italia - 80 anni fa il decreto anti-Ebrei/ Fascismo - Liliana Segre "Non siate indifferenti" : Leggi razziali fasciste: 80 anni fa il primo decreto ‘pre-Shoah’. Inizia una delle pagine più nere dell’ Italia . Durarono dal 1938 fino al 1944, e vennero abolite totalmente nel '47(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Liliana Segre : "Noi ebrei eravamo i 'senza nome'. Oggi percepisco la stessa indifferenza per i migranti. Ne sento tutto il pericolo" : Al Palazzo del cinema nel settembre 1940 si presentava "Suss l'ebreo", un film nazista di propaganda antisemita, negli stessi edifici del Lido arriva "1938 - Diversi" di Giorgio Treves, realizzato con materiali d'archivio degli anni '30 e fino al '43 e soprattutto con testimonianze uniche, preziose e commoventi di persone che dalle leggi razziali ebbero la vita stravolta per sempre, Oggi una generazione in estinzione. Uscirà in sala l'11 ...