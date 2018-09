Ligue 1 | Psg a punteggio pieno | il Lione travolge il Marsiglia 4-2

Ligue 1 - Rennes-Psg 1-3 : Tuchel a punteggio pieno : Dopo l'autorete di Rabiot segnano Di Maria, Meunier e Choupo-Moting, parigini alla sesta vittoria in fila

Ligue 1 - 6a giornata : il Lille insegue il Psg - Nizza ko a Montpellier : L'ex squadra di Bielsa batte il Nantes 2-1 ed è a -2 dalla vetta, terzo insieme al Tolosa, pari ad Angers, il Montpellier che piega 1-0 Balotelli e compagni

Video/ Psg-Saint Etienne (4-0) : highlights e gol della partita (Ligue 1 - 5^ giornata) : Video Psg-Saint Etienne (4-0): highlights e gol della partita di Ligue 1 valida per la 5^ giornata. Al Parco dei Principi i padroni di casa vincono e dominano senza Neymar e Mbappé.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Ligue 1 - il Psg spazza via il Saint Etienne : 4-0 firmato Draxler - Cavani - Di Maria e Diaby : TORINO - Cinque vittorie nelle prime cinque giornate con un bilancio di 17 gol fatti e solo 4 subiti. Il Paris Saint Germain conferma la dittatura in Ligue 1 sbrigando senza patemi la pratica Saint ...

Ligue 1 - Psg-Saint Etienne 4-0 : in gol Draxler - Cavani - rigore - - Di Maria e Diaby : Non c'era Neymar, lasciato a riposo. Né Mbappé, squalificato. E neppure Buffon, in panchina. Ma per il Psg cambia poco. Anche grazie a Verratti, al rientro dopo oltre un mese di assenza per infortunio.

Probabili Formazioni Psg-Saint Etienne - Ligue 1 14-09-2018 : Il PSG capolista del campionato ospita il St Etienne in quello che dovrebbe essere un incontro interessante, ma che comunque sarà a senso unico nella Ligue 1 , dato che la squadra ospite sta cercando di ottenere la prima vittoria in campionato al Parc des Princes da novembre 2012.A partire da questa stagione, a partire dall’ultimo PSG, i campioni in carica sono in ottima forma, avendo vinto le prime quattro partite e segnando almeno tre ...

Psg - Mbappe squalificato per tre giornate in Ligue 1 : L'asso francese, campione del mondo 2018, è stato punito duramente per la violenta reazione contro Savanier dopo aver subito un fallo di gioco. Mbappe, rialzatosi a seguito dell'intervento falloso, ...

Ligue 1 - il Psg vince 4-2 a Nîmes. Fuori Buffon : TORINO - Quello che si presenta allo Stade des Costieres è un Psg contratto, forse intimorito dall'aggressività del Nîmes , che non lesina l'uso dei tacchetti contro le gambe dei campioni ...

Probabili formazioni Nimes-Psg - Ligue 1 giornata 4 1-09-2018 : In quella che potrebbe essere una partita a senso unico, il neopromesso Nîmes affronta il Paris Saint-Germain (PSG) sette volte vincitore della Ligue 1 allo Stade des Costières, con queste squadre che si incontrano ora per la prima volta dall’aprile 1993. Dopo un ottimo inizio del campionato in L1 nel 2018/19 con due vittorie consecutive con l’Angers in trasferta (4-3) e col Marseille in casa (3-1), il Nîmes ha infine perso la ...

Ligue 1 - Psg-Angers 3-1 : è festa con Cavani - Mbappé e Neymar : Il campione del mondo opta per l'appoggio a Neymar che di sinistro piazza nell'angolino. Poi è gara a senso unico fino, con le giocate show di Ney. Ma allo scadere Areola viene salvato dalla traversa,...

Ligue 1 - PSG-Angers 3-1 : Buffon resta in panchina : TORINO - Al Parco dei Principi , il Paris Saint-Germain prosegue la propria marcia trionfale superando 3-1 l' Angers che, in maniera diametralmente opposta, non riesce a smuovere la propria classifica.

Probabili Formazioni Psg-Angers - Ligue 1 25-08-2018 : É ormai cominciata l’avventura della Ligue 1, e le emozioni sono già tantissime. I campioni in carica del PSG cercheranno di aumentare il loro vantaggio in testa alla classifica della Ligue 1 (L1), incontrando un Angers in difficoltà che non ha vinto neanche un punto nelle prime due partite. Dopo due partite giocate e due vittorie consecutive, il PSG si posiziona in testa alla Ligue 1 meglio anche di Nîmes, Dijon e Reims per via ...

Ligue1 : apre il Lione - Psg ospita Angers : Tutto facile per il Psg, a punteggio pieno mentre le sue avversarie arrancano, e che si dovrebbe sbarazzare dell'Angers reduce da due ko. Curiosita' per la tenuta delle tre altre leader momentanee ...

Ligue 1 - PSG : prime panchine per Buffon. Areola titolare contro Angers e Nimes : Da quando è arrivato a Parigi, Gianluigi Buffon è stato praticamente sempre schierato titolare. La nuova sfida in Ligue 1 è cominciata piuttosto bene per l'ex portiere della Juventus che con la sua ...